Gary wordt verlamd wakker na dutje voor tv en belandt in rolstoel: “Homobars in Liverpool zijn ontoegankelijk voor mindervaliden” bvb

03 februari 2019

19u10

Bron: Mirror 0 Medisch Een dutje voor de televisie: we doen het allemaal wel eens. Maar voor de 37-jarige verpleger Gary Simpson-Humphreys uit Liverpool had dat nare gevolgen. Twee jaar geleden werd hij verlamd wakker in de zetel. Plots kon hij zijn benen niet meer bewegen. Nadien werd een goedaardige tumor in het ruggenmerg opgemerkt, zo groot als een kiwi.

Gary was in de zetel in slaap gevallen nadat hij zich wat onwel voelde. Op het moment dat hij wakker werd, kon hij ineens zijn benen niet meer bewegen. “Hij zei gewoon ‘ik voel me niet goed’ en ging liggen, toen ik hem wekte, deed hij heel raar”, zo vertelde zijn 42-jarige echtgenoot Dean aan de Liverpool Echo.

“Ik dacht dat hij ermee aan het lachen was, maar hij zei dat hij zich niet meer kon bewegen”, aldus Dean. In het ziekenhuis ontdekte men dat hij een tumor in zijn ruggenmerg had. “Ze konden er slechts tachtig procent van verwijderen. Hij moest zes maanden in het ziekenhuis blijven.” Gary belandde in een rolstoel en werd daardoor gedwongen om zijn job in het Royal Liverpool University Hospital op te geven. Ook zijn man Dean moest zijn job opgeven om voltijds voor hem te kunnen zorgen.



“Acht jaar eerder had hij een gezwel op dezelfde plaats. Die kon verwijderd worden en alles was in orde. Nu kwam het opnieuw onverwacht uit de lucht vallen. Er valt niemand iets te verwijten”, vertelt Dean. (lees verder onder de foto)

Uitgaansleven

Het koppel, dat elkaar 18 jaar geleden op Ibiza leerde kennen, kon door Gary’s verlamming ook de homobars in Liverpool niet meer bezoeken. Toen ontdekten ze pas hoe ontoegankelijk hun favoriete clubs eigenlijk zijn.

Gary kan vele clubs niet binnengaan, omdat die zich in de kelderverdiepingen bevinden. Daardoor voelt het koppel zich niet meer betrokken. “Tot Gary in de rolstoel belandde, gingen wij vaak uit. Nu gaan we zelfs bijna niet meer naar buiten. Als we op restaurant gaan, bel ik eerst of we met een rolstoel wel binnen kunnen”, aldus Dean.

“Het is zo triest en vervelend. Soms vergeet ik nog wel eens dat hij in een een rolstoel zit en dan zeg ik ‘laten we daarheen gaan’. Maar dan besef ik dat hij soms gewoon ergens niet door de deur kan binnengaan.”

Bekijk ook:

Zeelucht inademen is goed tegen kanker en cholesterol