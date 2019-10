Galapagos stopt met ontwikkeling van eczeembehandeling IB

29 oktober 2019

03u04

Bron: Belga 0 Medisch Het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf Galapagos heeft in samenspraak met partner MorphoSys het klinische ontwikkelingsprogramma met MOR106 in eczeem stopgezet. Dat laten beide bedrijven in een persmededeling weten.

In 2018 kenden MorphoSys en Galapagos nog een exclusieve licentie toe aan Norvartis voor het gebruik van een antilichaam voor de ontwikkeling van een nieuwe behandeling van eczeem, maar de werkzaamheid van die behandeling kan niet voldoende worden aangetoond, luidt het nu.

Het gezamenlijke besluit van de drie betrokken partijen werd getriggerd door een aanbeveling van een intern data monitoring comité en is gebaseerd op een tussentijdse futiliteitsanalyse in de Fase 2 IGUANA-studie. Uit die analyse bleek dat het weinig waarschijnlijk was dat het belangrijkste doel van de studie - de procentuele verandering in eczeem en de severity index (EASI) score - behaald zou worden. De aanbeveling was gebaseerd op het ontbreken van werkzaamheid en dus niet op bedenkingen omtrent veiligheid, aldus nog de bedrijven.

Alle studies in eczeem worden beëindigd en de betrokken partijen gaan naar eigen zeggen de toekomstige strategie voor MOR106, dat gezamenlijk werd ontdekt door Galapagos en MorphoSys, bekijken.