Gaat de wetenschap reuma eindelijk de wereld uit helpen? Anouk Broersma

07 januari 2019

17u44

Bron: de Volkskrant 2 Medisch Ontstekingsreuma is met medicijnen al veel beter te onderdrukken dan vroeger. Leidse reuma-onderzoekers willen meer en zetten hoopgevende stappen. Gaat de wetenschap reuma eindelijk de wereld uit helpen?

Het begon eind 2011 met een lichte pijn in de voet. “Die kwam van binnenuit, zoiets had ik nooit eerder gevoeld”, vertelt de 39-jarige Luka (een pseudoniem, omdat niet iedereen in haar omgeving van haar ziekte weet). Het was dat haar moeder reumapatiënt was, anders had ze de link met reuma waarschijnlijk niet gelegd. In de maanden daarna kwam en ging de pijn, steeds vaker gepaard met stijfheid. Soms zat het in de voet, andere keren in de hand of knieën. “Dan pas merk je hoe vaak je je handen en voeten gebruikt. Iemand de hand schudden kon al pijn doen. Computerwerk, traplopen of aankleden werd ook lastiger. En zit de pijn in je pols, dan voel je tijdens het fietsen elk hobbeltje in de weg.”

