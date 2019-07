Frankrijk stopt met vergoeden homeopathische middelen: “Weinig effect” SPS

09 juli 2019

21u49 0 Medisch Frankrijk stopt met het vergoeden van homeopathische geneesmiddelen. Minister van Volksgezondheid Agnes Buzyn kondigde aan dat vanaf begin 2021 de vergoeding komt te vervallen. De Franse regering reageert daarmee op een advies eerder dit jaar van de gezondheidsautoriteit. Die constateerde na onderzoek dat de homeopathische middelen weinig effect hebben.

Eerder dit jaar nam ook Test-Aankoop homeopatische middelen onder vuur. “Wat niet werkt, mag geen ‘geneesmiddel’ heten", was het besluit van de consumentenorganisatie nadat het 55 homeopathische medicijnen onderzocht. Het nut ervan wordt - niet verrassend - betwist, maar 9 middelen werden zelfs afgeraden.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block steekt niet onder stoelen of banken dat ze weinig sympathie heeft voor homeopathie en zelf geen voorstander is van de financiering van deze vorm van alternatieve geneeskunde. De minister houdt vast aan aan evidence based methodes.



In ons land besliste de Christelijke Mutualiteit (CM) eind vorig jaar om na vijftien jaar te stoppen met de terugbetaling van homeopathische geneesmiddelen via haar aanvullende verzekering. De socialistische ziekenfonds, de Liberale Mutualiteiten en Partena behouden wel nog hun tussenkomst.