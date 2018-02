Fotografe deelt hartverscheurende foto’s van stervende Adalynn (2) voor wie harttransplantatie te laat kwam IB

02 februari 2018

01u18

Bron: news.com.au 0 Medisch 1 op de 100 baby’s wordt geboren met een hartafwijking, die hen fataal kan worden als ze geen donorhart krijgen. De tweejarige Adalynn was een van die baby’s. Terwijl ze op een harttransplantatie aan het wachten was, stierf ze omringd door haar familie in een ziekenhuis in Nashville in Tennessee. De fotografe die de laatste momenten van het meisje vastlegde, deelt die foto’s nu om de noodzaak voor orgaandonatie te benadrukken.

Fotografe Suha Dabit, die de Facebookpagina World of Broken Hearts oprichtte, waar regelmatig foto’s en verhalen geplaatst worden van mensen met hartziektes, was aanwezig bij de laatste rauwe momenten van het jonge meisje Adalynn. “Adalynn had een aangeboren hartafwijking en haar situatie verslechterde toen er complicaties optraden toen de dokters probeerden een RVAD-pomp in te brengen om haar zwakke hart te ondersteunen”, zegt de fotografe over de situatie van het kleine meisje. “Een RVAD-pomp is een mechanische pomp die in de borst wordt aangebracht om een verzwakt hart te helpen om bloed door te pompen. Hoewel het een levensreddende ingreep kan zijn, kunnen er ook enorme complicaties optreden.”

Zware hersenbeschadiging

Helaas was dat laatste het geval bij Adalynn. Het meisje, dat begin november vorig jaar werd opgenomen in het ziekenhuis, kreeg de pomp op 18 december ingebracht. Bij het inbrengen van de pomp aspireerde het meisje en kreeg ze bloed in haar longen. Daardoor kwam ze zo’n 15 tot 20 minuten zonder zuurstof te zitten, wat tot ernstige hersenbeschadiging leidde.

Door de zware hersenbeschadiging kwam Adalynn niet meer in aanmerking voor de harttransplantatie waar ze al lang op aan het wachten was. Er zat voor de ouders van Adalynn, Kristi en Justin niets anders op dan het zwaar zieke meisje te laten gaan, hoe moeilijk dat ook voor hen was. “De dokters hebben nog geprobeerd om Adalynn met een ECMO-machine te helpen, die bloed uit de aderen aftapt, er zuurstof aan toevoegt en carbondioxide eruit haalt, en het opgewarmd weer in de aderen brengt en door het lichaam pompt waarbij het hart en de longen ontzien worden. Die methode helpt het hart en de longen om zich te herstellen”, zegt Suha.

Helaas bleek uit testen dat de toestand van Adalynn niet verbeterde. Aangezien ze niet ook niet meer in aanmerking kwam voor de nodige harttransplantatie, besloten de dokters in samenspraak met haar ouders om Adalynn af te koppelen van de machines om haar in aanwezigheid van haar dichtste familieleden te laten gaan. Ook dat rauwe, intense moment is vastgelegd door Suha. “Er zijn geen woorden om de pijn en de liefde die ik zag”, zegt Suha over de rauwe foto’s. “Er vallen teveel doden door aangeboren hartafwijkingen. Het scheurt families uit elkaar en dwingt zusjes en broertjes om te snel op te groeien. Het verandert elk aspect van je leven en schudt je eigen hart en ziel door elkaar.”

Onvoorwaardelijke liefde

“Toen ik de foto’s nam, werd Adalynn nog ondersteund door de EMCO”, zegt fotografe Suha, voor wie het allemaal akelig dichtbij kwam. “Mijn eigen dochter is geboren met een half hart, kreeg na haar geboorte hartproblemen en heeft ook zes maanden een hartpomp gehad. Daarna kreeg ze een donorhart en het gaat nu goed met haar. We hebben een vrolijker einde en hebben ons lieve meisje vijf jaar geleden weer mee naar huis kunnen nemen”, zegt Suha, die erg met de familie van Adalynn meeleeft. “Ik heb in hun schoenen gestaan. Dit hadden wij ook kunnen zijn. Ik voelde de onvoorwaardelijke liefde die Kristi voor haar dochter voelt en de verschrikkelijke pijn om haar verlies. Het was erg zwaar om de foto’s te nemen, ik kon mezelf nauwelijks beheersen. Ik vertrok die avond terwijl ik een stukje van m’n eigen hart achterliet. Het was vreselijk zwaar. Ik wens geen enkele familie dit toe, maar dit gebeurt elke dag.”

Orgaandonatie

De familie van Adalyn heeft expliciet toestemming gegeven voor de publicatie van de foto’s. “Ik bied alle families die ik fotografeer aan om de foto’s privé te houden, maar ben dankbaar dat Kristi en Justin me toestonden om zulke intieme momenten van hun gezin te delen om mensen bewust te maken van het gevaar van aangeboren hartafwijkingen én de noodzaak van orgaandonatie”, zegt Suha. “Deze foto’s zijn zo rauw en echt als het maar zijn kan. We hebben een geneesmiddel nodig en geld voor onderzoek.”

Ook op een persoonlijk niveau zijn de foto’s waardevol voor de familie. “Hoewel het erg moeilijk was om de foto’s te nemen, wist ik dat deze beelden de laatste momenten samen vastlegden”, zegt Suha. “Ik weet dat ze deze foto’s hun leven lang zullen haten én ervan zullen houden als van niets anders.”