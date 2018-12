Finn (11) is doodziek, maar geen farmaceut is geïnteresseerd in zijn ziekte. Dus zoekt hij zelf naar een medicijn Wat doe je als de farmaceut je kind niet ziet staan? Peter de Graaf

17 december 2018

11u29

Bron: de Volkskrant 0 Medisch Op het eerste zicht zie je niks aan Finn (11), maar hij lijdt aan een energiestofwisselingsziekte. Een genadeloze ziekte waarvoor nog geen medicijn is. Toch geven zijn ouders de hoop niet op. “We gaan niet machteloos toekijken hoe deze progressieve ziekte steeds meer van onze Finn afpakt.”

De ziekte

“Mijn accu is steeds halfleeg”, zegt de 11-jarige Finn Westerink over zijn ziekte. “En als ik wat doe, raakt mijn accu nog leger. Dan rust ik uit, maar die accu laadt heel moeilijk op. Ook als ik goed heb geslapen, kom ik moe uit bed.”

Finn lijdt sinds zijn geboorte aan een energiestofwisselingsziekte. Door een defect in de mitochondriën (de energiecentrales van de cel) wordt minder energie in de lichaamscellen aangemaakt. Het is een genadeloze ziekte waarvoor nog geen medicijn is.

Aan de buitenkant zie je niks aan Finn - een gewone, knappe tienerjongen met een stoere coupe. “Maar zonder kleren zou je het wel meteen zien”, vertelt zijn vader Hans. “Hij heeft bijna geen vet en geen spieren, waardoor de knokkels van knieën en ellebogen extra uitsteken.”

