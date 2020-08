Fauci “voorzichtig optimistisch” dat VS tegen einde van het jaar over vaccin beschikken LH

Bron: The Guardian 0 Medisch De vooraanstaande Amerikaanse viroloog Anthony Fauci heeft in het Congres verklaard dat hij “voorzichtig optimistisch” is dat er tegen eind dit jaar een “veilig en effectief” vaccin beschikbaar zal zijn voor de bevolking. “ Amerikanen zullen het uiteindelijk in 2021 kunnen krijgen”, aldus Fauci nog.

Fauci deed zijn voorspelling gisteren in een speciale commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden dat de reactie van de overheid op de coronapandemie onderzoekt. “We hopen dat we in de late herfst en vroege winter een vaccin hebben waarvan we kunnen zeggen dat het veilig en effectief is. Je kunt de veiligheid of effectiviteit nooit garanderen als je de proef niet doet, maar we zijn voorzichtig optimistisch dat dit succesvol zal zijn”, zei Fauci.

De viroloog zei ook dat hij sceptisch stond tegenover snelle vaccinatieprogramma’s in Rusland en China, waarmee hij suggereerde dat de VS voor vaccins niet afhankelijk hoeven te zijn van andere landen. “Ik hoop dat de Chinezen en de Russen het vaccin daadwerkelijk testen voordat ze het vaccin aan iemand toedienen. Ik geloof niet dat er vaccins zo ver voor ons liggen dat we afhankelijk zullen zijn.”

Nog volgens Fauci zal niet iedereen het vaccin meteen kunnen krijgen. “Deskundigen zullen de volgorde moeten bepalen van welke groepen mensen het vaccin het eerst zullen krijgen. Maar uiteindelijk moet het mogelijk zijn om het vaccin voor iedere Amerikaan in 2021 ter beschikking te stellen.”

Zwaarst getroffen land

In absolute aantallen zijn de Verenigde Staten het zwaarst getroffen land ter wereld. COVID-19 heeft er in totaal al aan 153.268 mensen het leven gekost. Het aantal mensen dat besmet is geraakt met het coronavirus, ligt boven de 4,5 miljoen.

