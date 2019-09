Farmasector stelt voor dure geneesmiddelen enkel te laten terugbetalen als ze werken jv

24 september 2019

07u16

Het bleef opvallend stil bij pharma.be naar aanleiding van de zaak van baby Pia, maar nu laat de koepelorganisatie van de farmaceutische sector toch van zich horen. Met onder meer het voorstel om peperdure medicijnen enkel door de overheid te laten terugbetalen áls ze werken. In het andere geval zou de farma-industrie zelf voor de kosten opdraaien.

Pharma.be zegt “de maatschappelijke verontwaardiging over de hoge prijs van bepaalde geneesmiddelen te begrijpen” en is bereid “na te denken over manieren om deze behandelingen beschikbaar te maken voor de patiënt”. Een eerste voorstel gaat over het zoeken naar innovatieve terugbetalingsmechanismen, zoals het zogenaamde ‘pay for performance’-model (P4P), wat wil zeggen dat de overheid een behandeling financiert in functie van de klinische resultaten per patiënt. Of: werkt het niet, dan betaalt de farma-industrie de behandeling zelf. Pharma.be denkt ook aan terugbetalingsmodellen die de kost van een eenmalige grensverleggende behandeling spreiden over meerdere jaren.

Het P4P-systeem, dat een eventuele terugbetaling koppelt aan de werking van een geneesmiddel, is niet nieuw. Gezondheidseconoom Lieven Annemans, professor aan de Universiteit Gent, pleit er al jaren voor. Verschillende landen gebruiken het bovendien al, zoals Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië en Nederland. Ook ons land is er inmiddels mee bezig. “We hebben de oefening rond Pay for Performance al opgestart binnen onze administratie”, citeert Het Nieuwsblad het kabinet van Maggie De Block (Open VLD).

Duidelijke afspraken

De moeilijkheid zal zijn om duidelijke afspraken te maken hoe de performantie van een geneesmiddel moet worden bepaald. “Dat kan bijvoorbeeld zijn in aantal maanden langer leven dan de oorspronkelijke prognose, maar evengoed in termen van betere levenskwaliteit. Niet evident, dat klopt, maar wel mogelijk”, zegt pharma.be in Het Nieuwsblad.

Daarnaast pleit de koepelorganisatie voor "horizon scanning", waarbij overheid en industrie sneller in kaart brengen welke nieuwe geneesmiddelen in onderzoek zijn, zodat op voorhand in dialoog kan getreden worden over de beste mechanismen om deze beschikbaar te stellen.

Ook moeten geneesmiddelen voor patiënten nog sneller beschikbaar worden door een verkorte evaluatieprocedure. Ten slotte kan nagedacht worden over tijdelijke terugbetaling van grensverleggende geneesmiddelen voor een specifieke groep patiënten.