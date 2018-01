Farmareus Pfizer staakt onderzoek naar medicatie tegen alzheimer en parkinson LB

11u17

Bron: NOS 4 REUTERS Medisch Farmareus Pfizer stopt met onderzoek naar nieuwe medicatie voor de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson. De vrijgekomen financiën worden volgens het bedrijf verplaatst naar onderzoek naar andere aandoeningen, waarmee het bedrijf meer denkt te kunnen betekenen voor patiënten en aandeelhouders.

Als gevolg van de beslissing zullen de komende maanden zo'n 300 werknemers van Pfizer hun baan verliezen, voornamelijk aan de noordoostkust van de Verenigde Staten. Bij drie vestigingen zal het gaan om een derde van het personeel.

Pfizer heeft in het verleden, net als veel andere farmacbedrijven, uitvoerig en duur onderzoek gedaan naar de hersenaandoeningen, maar er bestaat nog altijd geen effectief middel tegen Parkinson en Alzheimer. Hoewel de meeste grote investeringen wel veel kennis over de ziektes opleveren, blijven grote doorbraken uit.

Sommige investeringen draaiden voor het bedrijf echter uit op een grote teleurstelling. Zo zetten Pfizer en Johnson & Johnson in 2012 het onderzoek stop naar het geneesmiddel bapineuzumab. Dat moest mensen met een milde vorm van alzheimer helpen, maar de resultaten in de tweede fase van klinische tests waren negatief.

Steeds meer patiënten

Volgens directeur Niels Prins van het Brain Research Center in Amsterdam is er geen indicatie dat andere farmabedrijven Pfizer volgen in de beslissing de onderzoeken naar nieuwe medicatie te staken. Hoewel het onderzoek tot nu toe onsuccesvol is, denkt hij dat onderzoekers steeds dichter bij een oplossing komen.

"Behalve financiële overwegingen, zijn er ook maatschappelijke motivaties voor dit soort onderzoek. Steeds meer mensen lijden aan de ziektes en de projectie is dat het er de komende jaren alleen maar meer worden", zegt Prins.

Tegenover de NOS reageert de Nederlandse alzheimerstichting teleurgesteld. Ze noemt alzheimer een van de grootste uitdagingen van deze tijd en stelt dat de zoektocht naar medicatie net nu in "een nieuwe, spannende fase" zit.