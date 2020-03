Farmareus Johnson & Johnson hoopt eerste coronavaccin begin 2021 op de markt te brengen AW

30 maart 2020

14u10

Bron: cnbc 472 Medisch Johnson & Johnson, de Amerikaanse farmareus, zegt dat het in september wil beginnen testen met vaccins tegen het coronavirus. Begin 2021 zou het vaccin verkrijgbaar moeten zijn.

Dankzij de steun van het Amerikaans ministerie van Volksgezondheid, kan Johnson & Johnson maar liefst 1 miljard dollar (bijna 906 miljoen euro) investeren in het vaccinatieonderzoek. Het bedrijf verwacht, deels dankzij de investering, in september 2020 reeds te kunnen starten met klinische studies bij mensen. Op die manier zouden de eerste vaccins tegen het nieuwe coronavirus begin 2021 beschikbaar zijn.



In ruil voor de geldinjectie belooft Johnson & Johnson de wereldwijde productiecapaciteit van het bedrijf uit te breiden. In de eerste plaats zal die extra capaciteit helpen bij de snelle productie van een vaccin. Verder moet het de wereldwijde levering van meer dan een miljard doses mogelijk maken. Het resultaat moet betaalbaar zijn, zonder winstoogmerk.

