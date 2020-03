Farmareus Johnson & Johnson hoopt eerste coronavaccin begin 2021 op de markt te brengen: “Wij zijn voorzichtig optimistisch” AW KVE

30 maart 2020

14u10

Bron: cnbc, VTM Nieuws 1048 Medisch Eindelijk is er een sprankeltje hoop in deze corona-crisis. Farmareus Johnson & Johnson (J&J) zegt dat het begin volgend jaar al een vaccin klaar kan hebben. Het bedrijf pompt 1 miljard dollar in het onderzoek met steun van de Amerikaanse overheid. Johan Van Hoof, hoofd van de wereldwijde vaccinafdeling van J&J, heeft meer uitleg gegeven in de studio van VTM Nieuws.



De zoektocht naar het vaccin startte al in januari. Toen maakte China het DNA van het virus bekend. Op basis daarvan heeft J&J 12 kandidaat-vaccins ontwikkeld. De afgelopen weken zijn die allemaal getest op dieren. En nu hebben ze een geschikt kandidaat-vaccin gevonden. Ten laatste in september hopen de wetenschappers het vaccin te testen op mensen. Om dan begin volgend jaar de eerste vaccins klaar te hebben. Het doel is om meer dan 1 miljard vaccins te maken. De kostprijs van het vaccin zal naar verwachting 5 tot 10 euro bedragen.

“Wij hopen althans dat dit een deel van de oplossing zal zijn”, zegt Johan Van Hoof, hoofd van de wereldwijde vaccinafdeling van J&J in de studio van VTM nieuws. “Wij zijn voorzichtig optimistisch dat het vaccin een deel kunnen zijn van het succes”, aldus Van Hoof die mee het onderzoek naar het vaccin leidt.



De normale tijdsduur om een vaccin op de markt te brengen, is vijf tot tien jaar. Maar hier gaat het allemaal veel sneller kunnen gaan. “We kennen het virus”, legt Van Hoof uit. “We weten dat het heel verwant is met het klassieke SARS-virus. Twintig jaar terug werd een succesvol SARS-vaccin ontwikkeld dat proefdieren beschermt tegen infecties. Daar is ook uit gebleken hoe je dat exact moet doen.”

Sleutel

“Het Coronavirus gebruikt dezelfde sleutel om toegang te krijgen tot de cellen van de long. En daarom is het belangrijk om antistoffen te ontwikkelen tegen die specifieke sleutel. Dan kan je met de juiste immuunrespons bescherming bekomen. We zullen tegen het eind van de studie weten of we de juiste immuunrespons opwekken bij mensen.

Is het dan wel veilig? “Ja”, zegt Van hoof. “Het grote voordeel is dat de technologie die hier gebruikt wordt, al getest is op 50.000 mensen, weliswaar voor andere indicaties, maar dat had geen onverwachte bijwerkingen en was veilig in gebruik.

Fabricatie

J&J gaat al met de fabricatie starten alvorens de resultaten van de studie te kennen. “We schatten dat we binnen 12 à 18 maanden toch een miljard doses kunnen maken”, maakt Van Hoof zich sterk.

De farmareus werkt ook aan medicatie om de symptomen te verlichten. “Daarvoor werken we samen met het Rega-instituut van professor Johan Neyts. “Ook daar moeten we wachten wat het resultaat gaat geven.”

Dankzij de steun van BARDA, onderdeel van het Amerikaans ministerie van Volksgezondheid, kan Johnson & Johnson - het moederbedrijf van Janssen Pharmaceutica - maar liefst 1 miljard dollar (bijna 906 miljoen euro) investeren in het vaccinatieonderzoek. Het bedrijf verwacht, deels dankzij de investering, in september 2020 reeds te kunnen starten met klinische studies bij mensen. Op die manier zouden de eerste vaccins tegen het nieuwe coronavirus begin 2021 beschikbaar zijn.

Extra capaciteit

In ruil voor de geldinjectie belooft Johnson & Johnson de wereldwijde productiecapaciteit van het bedrijf uit te breiden, onder meer door een nieuwe Amerikaanse productielocatie in gebruik te nemen. In de eerste plaats zal die extra capaciteit helpen bij de snelle productie van een vaccin. Verder moet het de wereldwijde levering van meer dan een miljard doses mogelijk maken. Het resultaat moet betaalbaar zijn, zonder winstoogmerk.



“Johnson & Johnson is van plan de productie op eigen risico spoedig te beginnen en is voornemens een betaalbaar vaccin voor gebruik in nood zonder winstoogmerk voor het publiek beschikbaar te maken”, klonkt het eerder in het persbericht.



