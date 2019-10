Farmabedrijven houden goedkoop medicijn van de markt ten voordele van medicijn dat 20 keer duurder is Jeroen Bossaert

Onze sociale zekerheid is een half miljard euro armer, omdat twee farmabedrijven een goedkoop geneesmiddel tegen ouderdomsblindheid al jaren van de markt houden ten voordele van een geneesmiddel dat 20 keer duurder is. De Belgische overheid weet dat, maar reageert niet. Sterker, ze heeft de situatie mee in stand gehouden en de betrokken firma's beschermd.

Enkele weken geleden zamelden honderdduizenden Belgen geld in om baby Pia toegang te geven tot een levensnoodzakelijk geneesmiddel. Hartverwarmend vonden veel politici dat. Er waren ook strenge woorden van onze beleidsmakers voor het betrokken farmabedrijf Novartis. “Ongehoord dat ze 1,9 miljoen euro durven vragen voor één geneesmiddel!” Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) gaf de hele sector een veeg uit de pan. “Ik mis maatschappelijk engagement”, zei ze in een gesprek met deze krant.

Maar uit onderzoek van Het Laatste Nieuws bleek dat onze overheid zelf boter op het hoofd heeft. De overheid liet Novartis en Roche de voorbije jaren honderden miljoen uit de sociale zekerheid graaien. Men stond erbij, keek ernaar én hielp zelfs een handje door oogartsen bang te maken voor het gebruik van Avastin (het goedkope alternatief). Daar zouden volgens Roche ernstige complicaties bij kunnen optreden. Talloze wetenschappelijke studies bij duizenden patiënten staven die bewering niét, maar dat is voor Roche van geen tel. Zij lieten in de bijsluiter opnemen dat hun geneesmiddel gevaarlijk is om te gebruiken voor ouderdomsblindheid. Op die manier komt alle medische aansprakelijkheid bij de oogarts terecht als hij tóch voor Avastin kiest en niet voor Lucentis. Gevolg? Artsen zijn quasi verplicht om het dure geneesmiddel te kiezen. Tenzij ze een medische verzekeraar vinden die bereid is het risico te dragen.

Test-Aankoop: “Bedrijven komen hier te makkelijk mee weg”

Het was Test-Aankoop dat in het najaar van 2014 de bal aan het rollen bracht en bij de Belgische Mededingingsautoriteit klacht indiende tegen Novartis en Roche. “Nu moeten we echter vaststellen dat er weinig gevolg gegeven is aan dit dossier”, zegt woordvoerder Simon November.

De organisatie vindt dat de farmasector te zacht wordt aangepakt in België. “Grote farmabedrijven komen op een veel te makkelijke manier weg met onethisch en soms zelfs onwettelijk gedrag. Die vaststelling is triest, want het is de maatschappij die opdraait voor de schade.”

