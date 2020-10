Experts: “Inhaalbeweging nodig om eliminatiedoel hepatitis C te halen” IB

Bron: Belga 0 Medisch België is nog ver verwijderd van het doel van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om virale hepatitis tegen 2030 te elimineren. Dat benadrukt de HCV-coalitie, een groep van twintig dokters, vandaag. Om het doel nog te halen moeten jaarlijks 1.200 patiënten worden behandeld.

Ons land beloofde in 2016 samen met alle andere lidstaten van de Europese Unie aan de WHO om virale hepatitis te elimineren. "Vier jaar na datum zijn er in ons land onvoldoende stappen gezet richting de eliminatie van virale hepatitis", benadrukt de HVC-coalitie. "België behoort nog steeds tot de groep landen die de rode lantaarn draagt. Bij ongewijzigd beleid haalt ons land de WHO-doelstelling zelfs niet tegen 2050."

Er is dus dringend nood aan een inhaalbeweging. "Virale hepatitis is namelijk niet zo onschuldig. Vooral hepatitis C is een grote boosdoener", luidt het. In ons land zijn er volgens de berekeningen van de HCV-coalitie 18.000 mensen besmet en sterven elk jaar 300 patiënten aan de gevolgen van hun besmetting.

Bloed-bloedcontact

Besmetting gebeurt via bloed-bloedcontact en het is van groot belang om die besmettingsketen te breken. "Zolang dit niet gebeurt, komt er ook geen einde aan de risico's voor de patiënt zelf, voor de volksgezondheid en voor het budget van de gezondheidszorg", zegt dokter Stefan Bourgeois, gastro-enteroloog in het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) en woordvoerder van de HCV-coalitie. Volgens Bourgeois beschikken we over "een zeer efficiënte en prima getolereerde behandeling, die een kans van meer dan 95 procent op genezing biedt".

Om ons land weer op koers te krijgen, stelde de coalitie een reeks beleidsaanbevelingen op, waarin vooral de nood aan een allesomvattende strategie, van preventie tot behandeling en opvolging, naar voren komt. "Door de sluimerende aard van hepatitis C, en het feit dat het zich voordoet bij kwetsbare groepen, is een goede opvolging van cruciaal belang", zegt Bourgeois. "Hier is op nationaal vlak een goed gecoördineerde aanpak voor nodig, want met halve maatregelen blijven we dweilen met de kraan open."

Daarnaast wijst de HCV-coalitie op het probleem van de versnipperde bevoegdheden in ons land. "Terwijl preventie op de schouders van de gemeenschappen rust, is de behandeling van hepatitis C een bevoegdheid van de FOD Volksgezondheid. Een gevangene moet dan weer beroep doen op de diensten van de FOD Justitie.”