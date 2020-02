Expert waarschuwt: “Coronavirus kan 60 procent van wereldbevolking treffen” HR

11 februari 2020

08u54

Bron: The Guardian, BBC, Reuters 34 Coronavirus “Het Coronavirus kan 60 procent van de wereldbevolking treffen.” Dat heeft de bekende epidemioloog Gabriel Leung uit Hongkong gezegd tegen The Guardian. Volgens de toonaangevende expert moeten andere landen overwegen om gelijkaardige inperkende maatregelen te nemen, zoals in China. Ander kan het dodental enorm oplopen.

Leung deed zijn uitspraak nadat de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zondag ook al waarschuwde voor de verspreiding van het virus. “Er zijn verontrustende gevallen van verspreiding door mensen zonder reisgeschiedenis in China. We zien misschien alleen het topje van de ijsberg”, twitterde Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Professor Gabriel Leung stelt nu dat het belangrijkste is om te achterhalen wat de vorm en de grootte van die ijsberg is. “Zestig procent van de wereldbevolking is een ontzettend groot aantal”, aldus Leung tegen The Guardian. Zelfs als slechts één procent van de mensen die besmet raken sterft, kan het dodental enorm oplopen.

Volgens Leung is het een prioriteit is om na te gaan of de drastische maatregelen die China heeft genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, geholpen hebben. Als dat het geval is, moeten volgens hem ook andere landen overwegen om ze over te nemen. In China het leven in verschillende miljoenensteden volledig stilgelegd om verdere verspreiding te voorkomen.

Lees ook: Nieuwe kaart toont hoe snel coronavirus zich komende maanden zou kunnen verspreiden

Superverspreider

Gisteren bleek nog dat een Brit die eerst op zakenreis was in Singapore en later op skivakantie in Frankrijk, als ‘superverspreider’ het virus aan meer dan tien andere heeft doorgegeven. Het Verenigd Koninkrijk riep de virusuitbraak uit tot een “ernstige en imminente dreiging voor de gezondheid”.

Ambtenaren gedegradeerd

In China zijn intussen meer dan 42.000 gevallen bekend die besmet zijn. Nu het dodental is opgelopen tot meer dan duizend personen, heeft Peking enkele verantwoordelijken de laan uitgestuurd. Zhang Jin, partijsecretaris van de gezondheidscommissie van de zwaar getroffen provincie Hubei, en plaatselijk directrice Liu Yingzi zijn aan de deur gezet. Ze worden vervangen door Wang Hesheng, het plaatsvervangend hoofd van de Nationale Gezondheidscommissie, zo melden staatsmedia.

Verontwaardiging

In China kwam de laatste tijd steeds meer kritiek op de langzame reactie van de autoriteiten na de uitbraak van het virus. Vooral de dood van Li Wenliang, de arts die als een van de eersten waarschuwde voor een op handen zijnde epidemie maar door de autoriteiten het zwijgen werd opgelegd, veroorzaakte bijzonder veel verontwaardiging. De beslissing om de twee verantwoordelijken van de provinciale commissie te ontslaan, is vermoedelijk een poging om de publieke opinie wat te kalmeren.

Bekijk ook: Brit lijkt ‘superverspreider’ coronavirus