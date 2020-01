Expert luchtkwaliteit: “Onbegrijpelijk dat tennissers in Melbourne de baan op moeten” FT

19u10 0 Medisch Inwoners van Melbourne krijgen het advies binnen te blijven vanwege de vervuilde lucht, maar de tennissers op de Australian Open in diezelfde stad moeten hun matchen wel spelen in de openlucht. “Onbegrijpelijk”, vindt Joeri Thijs, expert luchtkwaliteit bij Greenpeace.

“Wanneer er luchtvervuilingspieken zijn bij ons, is een van de eerste adviezen om geen zware inspanningen te leveren. De roetdeeltjes in de lucht zijn sowieso al ongezond, zeker in combinatie met uren topsport. Als de luchtkwaliteit slecht is in Vlaanderen, zien we ook meer opnames op de spoeddiensten. Spelers met ademhalingsproblemen of inspanningsastma zullen sneller hinder ondervinden, net als jonge kinderen of ouderen.”

Melbourne ligt momenteel verscholen onder een dicht rookgordijn en volgens Brett Sutton, topadviseur op het departement Volksgezondheid van de staat Victoria, werd in de stad zelfs even ‘de slechtste luchtkwaliteit ter wereld’ gemeten. “Dat de lucht in Melbourne ongezond is, staat buiten kijf, maar op dit moment zijn er in India slechtere plekken”, zegt luchtkwaliteitsexpert Frans Fierens. Om het verloop van de luchtvervuiling op een plaats in de gaten te houden, is de Air Quality Index ingevoerd. Die meldde voor Melbourne gisteren een maximale waarde van 441 AQI, of 411 micogram per kubieke meter (411 µg/m³). De Europese grenswaarde - het daggemiddelde - ligt op 25 micogram per kubieke meter (25 µg/m³). Naargelang de wind en de temperatuur, kan de luchtkwaliteit slechter worden.

“Om zich te beschermen tegen de zware roetdeeltjes zouden mondmaskers misschien helpen", zegt Thijs nog, “maar sporten met zoiets aan lijkt me niet gemakkelijk. Het zou wel een statement zijn natuurlijk als een tennisser volgende week toch met zo'n maskertje de court opstapt.” In deelstaat New South Wales zijn er intussen al meer dan een miljoen uitgedeeld.

