Experimentele immuuntherapie van UZ Brussel hoopvol voor hervallende hersentumorpatiënten

11 december 2019

07u49

Onderzoek naar een nieuwe behandeling van patiënten die hervallen van een hersentumor, geeft aan dat ze meer kans hebben om aanzienlijk langer te overleven.

Het gaat dan heel specifiek over patiënten met glioblastoom, de meest frequente en tegelijk ook een erg kwaadaardige hersentumor. Bij herval van deze tumor is er geen enkele behandeling waarvan een levensverlengend effect is aangetoond.

Bij het onderzoek in het UZ Brussel ondergaat de hervallende patiënt indien mogelijk eerst een operatieve ingreep om de tumor te verwijderen, waarna men overgaat tot zogenaamde Immune Checkpoint Inhibition. Daarbij wordt de immuuntherapie rechtstreeks in de hersenen toegepast, in de buurt van de verwijderde tumor of in de tumor zelf als deze niet kan worden verwijderd. De immuuntherapie activeert het immuunsysteem van de patiënt, dat dan wordt ingeschakeld om de tumorcellen van de extreem agressieve hersenkanker aan te vallen en op te ruimen.

Hoop

"Er wordt al heel lang, maar met weinig of geen succes, onderzoek gedaan naar patiënten met een recidiverend glioblastoom", zegt professor en neurochirurg Johnny Duerinck van het UZ Brussel. "Dergelijke patiënten hebben eerst de bestaande standaardbehandeling gekregen, met operatie gevolgd door radiotherapie en chemotherapie. De kans op herval blijft dan erg groot. En voor die hervallende patiënten was er tot nu weinig hoop.”

Daar waar mensen die hervallen van een hersentumor erg weinig kans hebben om te overleven - de overlevingskans is niet groter dan hooguit 25 procent na een jaar, de meeste patiënten sterven binnen een termijn van enkele maanden -, lijkt de nieuwe therapie bij sommige aan te slaan met een beloftevolle ziektevrije overleving als gevolg.

Ze werd in een eerste fase getest bij 27 patiënten, van wie na één jaar nog 58 procent in leven was. "Bij een aantal patiënten die van bij de start hebben deelgenomen aan ons onderzoek, zijn er zelfs met twee jaar overleving en twee in hun derde jaar overleving zonder herval", zegt Duerinck. "Ook al gaat het om een klein aantal patiënten, vinden we deze eerste langetermijnresultaten hoopgevend en beduidend beter dan wat we voorheen bereikten in voorgaande studies, zegt Duerinck. "Het is voor ons de drijfveer om verder te bouwen op deze studieresultaten.

Herval

De therapie is momenteel al uitgebreid naar patiënten bij wie de hersentumor na herval niet meer operatief verwijderd kan worden. Voorwaarde is wel dat ze bij de eerste diagnose een operatie hebben ondergaan en dat ze geen cortisonebehandeling volgen.