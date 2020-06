Europese studie: zeer weinig kinderen sterven aan coronavirus, maar jongens lopen dubbel zoveel kans om op intensieve zorg te belanden

Medisch

Covid-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2, is over het algemeen mild voor kinderen. Minder dan één procent van kinderen met Covid-19 sterven eraan, blijkt uit een Europese studie die gepubliceerd is in The Lancet Child & Adolescent Health. Bij de groep kinderen die wél in het ziekenhuis belandt, gaat het vooral om jongens: zij blijken een dubbel zo hoog risico te hebben op een opname op intensieve zorg.