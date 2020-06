Europese lockdowns verhinderden mogelijk drie miljoen doden YV

08 juni 2020

14u31

Bron: Reuters 3 Medisch De coronamaatregelen die verschillende Europese landen oplegden door de uitbraak van het coronavirus, hebben mogelijk meer dan drie miljoen mensenlevens gered. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Imperial College London.

Volgens de uitgebreide studie die het coronavirus in 11 Europese landen onderzocht, hadden de maatregelen een “substantieel effect” in de verspreiding van het virus. Het reproductiegetal, het cijfer dat aantoont hoeveel anderen een persoon met het coronavirus besmet, is begin mei onder één gezakt. Volgens de studie kan een reproductiegetal boven één zorgen voor een exponentiële groei van het virus.

De Londense wetenschappers onderzochten hoeveel doden er zouden vallen als landen geen maatregelen namen. Door het aantal geschatte doden uit de studie te vergelijken met het werkelijke aantal overlijdens, concludeerden de onderzoekers dat de lockdowns 3,1 miljoen doden afwendden. “De effectiviteit van de maatregelen onderzoeken is belangrijk, zeker door de economische en sociale impact. Het onderzoek kan aantonen welke acties nodig zijn om het virus verder te beheersen”, klinkt het bij de wetenschappers.

Tussen 12 tot 15 miljoen besmettingen

Volgens het team van onderzoekers waren tussen de 12 en 15 miljoen mensen besmet met Covid-19 begin mei in Oostenrijk, België, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Noorwegen, Spanje, Zweden en Zwitserland.

Een andere studie van Amerikaanse onderzoekers die gelijktijdig werd gepubliceerd, schat dat de quarantainemaatregelen in China, Zuid-Korea, Italië, Iran, Frankrijk en de Verenigde Staten 530 miljoen besmettingen uitstelden of verhinderden.

