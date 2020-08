Europese Alliantie opgericht voor opnemen van spierziekte SMA in hielprik HLA

31 augustus 2020

16u38

Bron: Belga 0 Medisch Maandag is de Europese Alliantie voor het Screenen van Pasgeborenen op Spinale Musculaire Atrofie (SMA) boven de doopvont gehouden. SMA is de zeldzame spierziekte die in Vlaanderen vooral bekend is door baby Pia. De alliantie ijvert ervoor dat tegen 2025 de ziekte opgenomen wordt in de hielprik. Daarbij worden zuigelingen vlak na de geboorte getest op een aantal zeer ernstige aangeboren aandoeningen.

Vlaanderen leerde SMA kennen door de sms-actie voor baby Pia, het meisje dat geboren werd met de zeldzame spierziekte. Met het ingezamelde geld kon Pia een prikje krijgen met het peperdure medicijn Zolgensma.

De organisatie SMA Belgium erkent dat er momenteel zeer effectieve medicijnen op de markt zijn om de spierziekte te behandelen. De zwaarst getroffen patiënten blijven echter vaak kwetsbaar en kunnen nog steeds overlijden door bijvoorbeeld een longontsteking. Ook blijven ze de rest van hun leven ernstige motorische beperkingen behouden.

De maandag opgerichte alliantie ijvert ervoor dat zo snel mogelijk een diagnose zou worden gesteld van SMA. Dat kan door de ziekte op te nemen in de neonatale screening of hielprik. Zo kan ook snel de gepaste behandeling worden opgestart.



Klinische proeven met een aantal medicijnen laten zien dat bij patiënten die worden behandeld op het moment dat ze nog asymptomatisch zijn - dus voordat de spierzwakte optreedt - de behandeling veel effectiever is. Die kinderen ontwikkelen zich zo goed als normaal en kunnen rennen, springen en dansen, en hebben hebben geen problemen met de luchtwegen.

De Europese Alliantie verenigt onder meer de 19 nationale SMA-patiëntenorganisaties die onderdeel zijn van koepelorganisatie SMA Europe, de Europese federatie voor zeldzame ziekten EURORDIS, Treat-NMD, een academisch netwerk van onderzoekers naar neuromusculaire aandoeningen, en de farmaceutische bedrijven AveXis, Biogen en Roche. Bedoeling is tegen 2025 voor mekaar te krijgen dat de screeningprogramma's voor pasgeborenen in Europa ook een test inhouden op SMA.

In een aantal landen en staten in de Verenigde Staten is SMA al opgenomen in de neonatale screening. In andere landen, waaronder ook België en met name Vlaanderen, verlopen de gesprekken daarover stroef.

Lees ook: Op wandel met Ellen De Meyer (34), mama van baby Pia: “Ik hoop dat ik ooit een trouwjurk met haar kan kopen”(+)