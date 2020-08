Europees WHO-directeur Hans Kluge: “Niet vaccin is einde van coronavirus, maar ons gedrag, en dat kan morgen al” Joeri Vlemings

20 augustus 2020

10u56 10 Medisch Hoe wij met het coronavirus samenleven, dat zal bepalen hoelang het onder ons blijft, eerder dan een vaccin. Dat zei Hans Kluge, de Belgische directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor de regio Europa vanochtend tijdens een persconferentie.

De hele wereld lijkt al maanden te wachten op een vaccin, maar er zal volgens dr. Hans Kluge meer voor nodig zijn om het nieuwe coronavirus definitief het hoofd te bieden. “Een vaccin is niet het einde van het virus. Dat komt er pas als iedereen weet hoe met het virus om te gaan. Dat ligt aan onszelf, en die dag kan morgen al zijn”, zei Kluge een beetje enigmatisch tijdens een corona-update van de Europese tak van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Denemarken.

Kluge zei dat de Europese landen effectieve maatregelen hadden genomen na de eerste golf van coronabesmettingen die het continent hard trof. “Maar het virus is genadeloos en er zijn heropflakkeringen over heel Europa”, klonk het.

De Belgische directeur van de WHO voor de regio Europa zei dat 1,6 miljard leerlingen getroffen werden door het sluiten van scholen. Kluge pleitte voor de heropening van de scholen, maar voegde eraan toe dat een sluiting in gebieden waar er veel verspreiding van het coronavirus is nog altijd moet worden overwogen. Op 31 augustus is er een conferentie gepland over hoe de WHO de heropening van de scholen ziet. Zo weet de organisatie nog altijd niet of leerlingen mondmaskers - daar zijn ze weer, samen met de onbeslistheid erover - zouden moeten dragen. Volgens dr. Catherine Smallwood, die Kluge assisteerde op de persconferentie, moet lokaal worden bekeken of leerkrachten een mondkapje moeten dragen op school. In gebieden waar de cijfers slecht zijn, is dat raadzaam, volgens haar. “Scholen staan niet los van de rest van de maatschappij”, zei ze nog. “We zijn bezorgd, maar dat waren we misschien nog meer toen de scholen gesloten waren”, aldus Kluge. Hij herhaalde dat kinderen en jongeren een rol spelen in de verspreiding van het virus, maar in beperktere mate dan de oudere bevolking.

Hij benadrukte nog dat we “niet meer in februari zijn en inmiddels weten hoe we het virus moeten aanpakken”. In februari konden we niets anders doen dan “landen platleggen en nadien heropstarten”. Nu zijn we in staat om opflakkeringen via contacttracing en quarantaine meteen neer te slaan. “Zo kunnen we ook de economie laten draaien. We kunnen tegelijkertijd levens en ons levensonderhoud redden”, zei hij met een woordspeling.

Jongeren waarschuwde hij dat ze niet “onoverwinnelijk” zijn en dat het virus in hun lichaam kan blijven zitten, waar het hart en longen kan aantasten. Smallwood nuanceerde wel het grotere aantal vastgestelde besmettingen bij jongeren. “Dat heeft te maken met het versoepelen van maatregelen, maar er wordt nu ook meer getest. Bovendien trekken ouderen zich meer terug. Misschien hebben we nu een correcter beeld van wie er besmet is met het virus dan voorheen.”

De WHO volgt alle studies nauwgezet op en las dus ook dat mensen tot vijf dagen voor het opduiken van symptomen besmettelijk zouden kunnen zijn. Mogelijk zal het haar advies daarover aanpassen, maar voorlopig houdt de WHO het bij 48 uur teruggaan voor de symptomen bij contacttracing.