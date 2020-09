Europees Geneesmiddelenbureau: Mogelijk tóch al een coronavaccin in 2020 RL

05 september 2020

03u37

Bron: ANP 2 Medisch Mogelijk komt er dit kalenderjaar tóch een vaccin tegen het coronavirus op de Europese markt. Dat stelt het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), dat gaat over de toelating van potentiële vaccins binnen de EU.

Een woordvoerder van het EMA laat weten aan het Nederlandse Algemeen Dagblad dat "het niet uitgesloten is dat in een aantal gevallen mogelijk nog dit jaar een marktvergunning wordt verstrekt.”

Dat is eerder dan verwacht, zegt de woordvoerder. "Maar we zien dat de ontwikkelingen rondom de vaccins snel gaan. Het blijft echter een bestcasescenario, waarbij het een absolute voorwaarde is dat alle testresultaten van de vaccins ook voor het einde van dit jaar binnen zijn.”

De boodschap van het EMA is opvallend, omdat Xavier De Cuyper, topman van het geneesmiddelenagentschap FAGG, eerder deze week in een interview met HLN de verwachting uitsprak dat België tegen maart 2021 zijn eerste lading vaccins ontvangt.

“Alleen zal geen enkel land in Europa ineens héél zijn bevolking kunnen vaccineren”, waarschuwt De Cuyper. De verdeelsleutel die de EU heeft afgesproken, zou ervoor zorgen dat België bij de eerste levering waarschijnlijk slechts 1,2 miljoen vaccins ontvangt.

Wereldgezondheidsorganisatie WHO erkende gisteren tijdens een persconferentie dat de vaccinontwikkelingen hoopgevend zijn, maar waarschuwde dat het tot halverwege 2021 kan duren voor vaccins op grote schaal verspreid kunnen worden.

Benieuwd welk vaccin de meeste kans maakt om als eerste te finishen?

