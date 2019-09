Erectieproblemen komen vaker voor bij mannen die korte passen nemen Redactie

23 september 2019

14u20 0 Medisch Size does matter. Lengte zou dan toch belangrijk zijn. De lengte van je passen, welteverstaan. Mannen die met korte passen stappen, worden immers vaker geconfronteerd met erectiestoornissen, zo blijkt uit een nieuwe studie.

Wetenschappers aan de universiteit van het Japanse Hirosaki stelden vast dat mannen die korte stappen nemen 40% meer kans lopen met erectieproblemen te kampen. De onderzoekers menen dat zwakke bekkenbodemspieren zowel de erectieproblemen als de korte stappen verklaren. Die bekkenbodemspieren controleren de bloedsomloop en helpen mannen een erectie aanhouden, maar spelen ook een rol bij het bewegingspatroon van de benen.

Volgens de Japanse wetenschappers kan het oefenen van de bekkenbodemspieren voor een langere pas maar ook voor een flinkere jongeheer zorgen. “De sterkte en de soepelheid van de spieren van het bekken en van de benen zijn sleutelfactoren bij erectiestoornissen. We zagen dat mannen die met korte stappen lopen en hun voeten minder optillen 40% vaker erectiestoornissen hebben. De studie die het verband tussen de gang en erectiestoornissen van 324 mannen onderzocht, werd gepubliceerd in het vakblad Journal of Sexual Medicine. De oorzaken van erectiestoornissen kunnen psychologisch of fysiek zijn, gaande van stress en depressie tot aandoeningen die de bloedsomloop verstoren zoals hartkwalen en diabetes.