Er wacht België vloedgolf aan baby Pia's: hoe farmabedrijven onze gezondheidszorg naar bankroet leiden HLN Onderzoek. Farma Files Jeroen Bossaert

18 september 2019

11u12 58 Medisch De hartverwarmende actie voor baby Pia legt ook een pijnlijke realiteit bloot: geneesmiddelen worden stilaan onbetaalbaar. Niet alleen voor de individuele patiënt, maar ook voor overheden. In België ontspoort het budget al jaren en oogt de toekomst somber. De hartverwarmende actie voor baby Pia legt ook een pijnlijke realiteit bloot: geneesmiddelen worden stilaan onbetaalbaar. Niet alleen voor de individuele patiënt, maar ook voor overheden. In België ontspoort het budget al jaren en oogt de toekomst somber. HLN zocht in januari al uit hoe dat komt. We ontdekten onder meer hoe wetenschappers door farmabedrijven onder druk gezet worden om fictieve prijzen te bedenken.

Een zorgenkind. Dat is het budget voor geneesmiddelen in ons land. Het zijn de woorden van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) zelf. Vorig jaar moest ze zomaar eventjes op zoek naar een half miljard euro om de factuur voor de geneesmiddelen te kunnen betalen. “Een gevolg van meer innovatieve medicijnen die op de markt komen”, zegt De Block. “Die zijn duur, zeker in de eerste jaren. Het budget staat onder druk door die medische vooruitgang. Maar dat is eerder een ‘luxeprobleem’. We kunnen mensen vandaag veel gerichter helpen dan vroeger. Daar draait het toch om? Ik heb liever een situatie waarin we zoveel mogelijk patiënten kunnen helpen met nieuwe geneesmiddelen, dan dat we die geneesmiddelen niét hebben maar er budgettair geen vuiltje aan de lucht is.”

De hamvraag is echter: sluit het één het ander uit? Experts zijn het erover eens dat het niet zozeer de vooruitgang is die ons parten speelt, maar eerder het prijskaartje dat farmabedrijven aan die vooruitgang vastknopen. De komende jaren komen er bijvoorbeeld tal van nieuwe kankergeneesmiddelen op onze markt waarvoor firma’s prijzen tussen de 300.000 en 500.000 euro per behandeling willen vragen. In veel gevallen heeft dat cijfer amper iets te maken met de kosten voor ontwikkeling of onderzoek. Een insider van de industrie geeft ons dat zelfs eerlijk toe.

Vlooienmarkt

“De farmabedrijven zeggen altijd dat de kosten voor onderzoek zeer groot zijn, maar dat is fel overdreven”, zegt professor X. De man wil anoniem blijven, omdat hij als onderzoeker in opdracht van een farmabedrijf een contract heeft getekend. “Ik mag over bepaalde zaken niet met de pers spreken. Als ze zouden weten dat ik dit doe, dan ruïneren ze mij.” Professor X stond mee aan de wieg van een veelbelovende, gloednieuwe therapie. Het prijskaartje loopt in de honderdduizenden euro’s. Toen de arts vernam hoe de firma bij dat bedrag was uitgekomen, viel hij van zijn stoel. “Ik dacht dat ze de prijs zouden bepalen op basis van de kosten en de potentiële afzetmarkt. Ze vroegen echter gewoon aan iedereen wat zij een ‘faire prijs’ vonden. De investeerders mochten hun zegje doen, de marketingafdeling, de grote bazen...”

