Emmy (31) stierf in de gedachte dat ze moeder zou worden. Vijf maanden na haar dood zou haar droom toch nog kunnen uitkomen Koen Van De Sype

Bron: Daily Mirror Jake en Emmy Coates. Medisch "Ze was voorbestemd om moeder te worden en die kans wil ik haar alsnog geven." Dat zegt de Britse Jake Coates (32), vijf maanden na de dood van zijn geliefde echtgenote Emmy (31). De vrouw kreeg vorig jaar - net voor het koppel in het huwelijksbootje zou stappen - te horen dat ze een uitgezaaide tumor had. Net voor ze aan de chemotherapie begon, liet ze eicellen wegnemen. Zo zou het koppel later via een draagmoeder toch nog zwanger kunnen worden. Dat lukte ook, want net voor ze stierf kwam het nieuws dat er een kindje op komst was. Maar een week na haar dood kreeg de draagmoeder een miskraam. Jake wil de droom van zijn vrouw nu toch nog waarmaken.

Het verhaal van Jake en Emmy las tot midden vorig jaar nog als een sprookje. Ze ontmoetten elkaar toen ze 11 en 13 waren en bleken meteen onafscheidelijk. Maar toen ze allebei gingen studeren – Jake voor dokter en Emmy voor lerares – verloren ze elkaar uit het oog en Jake verhuisde zelfs naar Australië. Tot ze elkaar in 2015 weer tegen het lijf liepen. Het vuur laaide weer op en zes maanden later zouden ze op reis gaan naar de Filipijnen. En daar wilde Jake zijn geliefde ten huwelijk vragen.

Knobbeltje

Maar toen hij op een dag Emmy’s nek masseerde, ontdekte hij een knobbeltje. Meteen vreesde hij het ergste en dat bleek terecht toen ze zich bij haar huisarts liet onderzoeken. Ze bleek aan schildklierkanker te lijden, die ook haar vermoeidheid, gezwollen lymfeklieren en constante buikklachten verklaarde. En er was nog meer slecht nieuws, want de tumor was uitgezaaid. En er was niets meer aan te doen.

Facebook Emmy op bezoek bij Jake in Australië.

Desondanks besloten ze aan chemotherapie te beginnen. Dat zou gevolgen hebben voor hun kinderwens en meteen nadat de ziekte van Emmy was vastgesteld – begin vorig jaar – bekeken ze wat hun opties waren. “Emmy zou geen baby kunnen dragen tijdens de chemo, omdat het schadelijk zou zijn voor de foetus. Maar ze wilde zo wanhopig graag kinderen. Zelfs toen ze zich al zo slecht voelde door de tumor. Het was het idee dat we embryo’s konden laten invriezen, dat haar op de been hield.”

Surrogaatmoeder

Binnen de drie weken werden eicellen weggenomen bij Emmy en die werden kunstmatig bevrucht met sperma van Jake. Toen de embryo’s opgeslagen waren, begon ze aan haar behandeling. En de zoektocht naar een surrogaatmoeder. Dat werd uiteindelijk een voormalige schoolvriendin, Liz (32).

Facebook Emmy bracht het laatste jaar van haar leven veel tijd door in het ziekenhuis.

In september vorig jaar stapten Jake en Emmy in het huwelijksbootje. En in februari van dit jaar was alles klaar om een van de embryo’s bij Liz in te planten. Emmy – die toen erg verzwakt was – was erbij. Drie weken later volgde een zwangerschapstest. “We zaten rond de tafel en zagen drie van de tests positief worden”, vertelt Jake. “Minder dan een uur later kon Emmy nog amper haar ogen openhouden. Haar tank was leeg. Daarna is ze nooit meer helemaal bij kennis geweest.”

Facebook Jake en Emmy met draagmoeder Liz.

Tijdens haar laatste trip van het ziekenhuis naar huis, had ze even een helder moment en kwam plots het besef dat ze haar kindje nooit in haar armen zou houden. “Ze keek naar me en zei: ‘Ik ga ons kindje nooit zien, he?’ Ik loog en antwoordde: ‘Je weet nooit.’ Daarna viel ze weer in slaap”, aldus Jake.

De laatste twee weken van haar leven was ze bijna de hele tijd buiten bewustzijn. Een week voor ze stierf – afgelopen juni – werd ze nog even wakker. “Het was alsof het licht plots weer aanging”, aldus Jake. “Ze vroeg me of ik dacht dat ze aan het sterven was. Het was hartverscheurend dat ik ‘ja’ moest antwoorden. Het was de eerste keer dat ik mijn altijd positieve en dappere vrouw zag breken, bang en huilend als ze daar lag. Ze stierf uiteindelijk vredig, in de wetenschap dat ze me toch een kind had geschonken.”

Noodlot

Maar de week na haar dood sloeg het noodlot opnieuw toe. Dokters ontdekten dat de zwangerschap van Liz buitenbaarmoederlijk was en de foetus was niet te redden. Een tweede zware verlies voor Jake in enkele dagen tijd. “Ik ben wel dankbaar dat Emmy het niet meer heeft geweten. Tot ze stierf, was ze in de veronderstelling dat we een baby zouden krijgen.”

Facebook Het koppel tijdens een evenement van Make A Wish.

Na zo veel verlies besloot Jake even van de radar te verdwijnen. “Ik wilde met niemand spreken en trok met onze hond Molly zes weken naar een afgelegen eiland. Molly heeft me toen gered, want ze had me nodig om haar eten te geven en met haar te gaan wandelen.”

Nieuwe poging

Intussen nam hij een ingrijpende beslissing. Er bleken nog zes embryo’s over en hij wil nu samen met Liz een nieuwe poging wagen om zwanger te worden. Later deze maand willen ze opnieuw een embryo laten inplanten en ze hopen tegen Kerstmis op een positieve zwangerschapstest.

Facebook

Een toekomst als single papa schrikt de man uit Monmouth in Wales niet af. Hij heeft zelfs zijn job als arts opgegeven en zoekt een nieuwe baan met veel thuiswerk om er helemaal voor zijn kind te kunnen zijn. “Het wordt niet makkelijk, dat weet ik. Emmy zal er niet zijn als het kindje geboren wordt en dat zal heel zwaar op me wegen. Maar op deze manier heb ik toch nog iets van Emmy bij me en dat is het beste wat me kan overkomen. Zeker omdat ik weet dat het iets is wat ze altijd graag heeft gewild.”

“Ik praat trouwens nog elke dag met haar. Ik denk graag dat ze ergens anders is en op ons neerkijkt, om te zien of alles wel goed gaat met ons. Ik wil niets liever dan haar trots te maken.”