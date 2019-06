Elke dag meer dan miljoen nieuwe gevallen van soa’s: “Verborgen en stille epidemie” AW

06 juni 2019

17u12

Bron: Belga 0 Medisch Elke dag zijn er wereldwijd meer dan een miljoen nieuwe gevallen van seksueel overdraagbare infecties. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De organisatie zegt dat meer inspanningen nodig zijn om het aantal infecties in te dijken.

Het jaarlijkse totaal van 376 miljoen infecties met chlamydia, gonorroe, trichomoniasis en syfilis is gebaseerd op gegevens van 2016. Dat aantal ligt ongeveer 5 procent hoger dan de schattingen van de WHO in 2012.



WHO-epidemiologe Melanie Taylor sprak op een persconferentie over een "verborgen en stille epidemie". Ze stelde dat de vier ziektes behandeld kunnen worden, maar als dat niet gebeurt, kunnen patiënten af te rekenen krijgen met neurologische en cardiovasculaire problemen. Een ander risico is onvruchtbaarheid, en zwangere vrouwen die een van de infecties oplopen, lopen kans op doodgeboorte.

Omdat de meeste mensen geen symptomen ontwikkelen, worden infecties vaak niet opgemerkt, waardoor ze zich verder kunnen verspreiden.

Om het aantal ziektegevallen te beperken, raadt de WHO condoomgebruik en seksuele opvoeding aan. In ontwikkelingslanden moet er ook een betere screening komen van de ziektes.