Eitje in plaats van chemokuur? Deze genetisch gemodificeerde kippen leggen eieren met bestanddeel kankermedicijn

28 januari 2019

10u57

Wetenschappers van het Roslin Institute, aan de Universiteit van Edinburgh, zijn erin geslaagd om kippen genetisch te modificeren zodat ze eieren leggen met een belangrijk bestanddeel voor medicatie voor artritis, hepatitis en bepaalde kankers. Dat zou het tot tien keer goedkoper kunnen maken om de medicatie te produceren.

Het onderzoeksteam paste het genetisch materiaal van de kippen aan zodat hun eieren grote hoeveelheden van een type menselijke proteïne bevatten. Zulke proteïnen kunnen worden verwerkt in medicatie, zoals pakweg Herceptin, dat vooral bij bepaalde types borstkanker wordt gebruikt.



Drie eieren zouden al voldoende zijn om een “klinisch significante” dosis te produceren, volgens het onderzoek. Dat betekent een doorbraak, want tot nu toe was de medicatie op basis van die proteïnen peperduur.

Twee eiwitten

De kippen leggen concreet eieren met één van twee soorten menselijke proteïnen. Allereerst is er het eiwit dat wordt verwerkt in medicatie die het herstel van beschadigd weefsel stimuleert (Macrophage-CSF). Daarnaast werd een eiwit geselecteerd dat bijvoorbeeld gebruikt wordt in de behandeling van bepaalde kankers en hepatitis (Interferon Alpha 2A).



Het is niet de bedoeling om de eieren op te eten, verklaart dokter Lissa Herron, één van de wetenschappers die meewerkt aan het project, aan BBC. De proteïnen worden “geoogst” door het eitje te breken en de belangrijke stoffen uit het eiwit te halen. De dooier is overigens niet bruikbaar.

Goedkoper

Aanvankelijk zullen de proteïnen exclusief gebruikt worden voor onderzoek, maar in de toekomst zouden ze ook voor medicatie kunnen worden gebruikt. Testen wijzen uit dat de proteïnen uit kippeneieren minstens even effectief zijn als de proteïnen uit het lab.

Het grote voordeel is dat de proteïnen uit de eieren veel goedkoper zijn. De kippen kunnen tot driehonderd eieren per jaar leggen en zijn relatief goedkoop om te onderhouden. “De productie door kippen kan tussen tien tot honderd keren minder kosten dan de productie in fabrieken”, volgens Herron. “Dus hopelijk gaat het om een productiekost die minstens tien keer lager ligt.”

Comfortabel leven

De eieren zien er op zich niet anders uit dan de degenen die je in de supermarkt vindt, meldt BBC. En de kippen zelf lijden er niet onder, benadrukt Herron. “Ze leven in grote verblijven. [...] Ze worden dagelijks verzorgd door getrainde technici en leven een vrij comfortabel leven.” Ook het leggen van de eieren is niet anders dan anders. “Voor zover de kip weet, legt het een normaal ei. Het beïnvloedt haar gezondheid op geen enkele manier”, bevestigt ze.



Of we binnenkort een kippenhok zien verschijnen bij elke farmareus is niet heel waarschijnlijk. Er is wellicht nog tien tot twintig jaar onderzoek nodig vooraleer de medicatie ook getest kan worden op mensen.