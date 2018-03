Eindelijk weten we waarom tatoeages zo lastig te verwijderen zijn Een studie waarbij muizenstaarten werden getatoeëerd heeft nieuwe inzichten gegeven Larissa Van Dijk

15 maart 2018

13u15

Bron: Volkskrant 0 Medisch Franse wetenschappers hebben ontdekt waarom de inkt van tatoeages zich zo lastig uit de huid laat verwijderen. Daarmee zijn de contouren zichtbaar geworden van een effectievere techniek.

Nee, de ultieme methode om die ongewenste tatoeage razendsnel weg te halen, is er nog niet. Maar wetenschappers in Frankrijk slaagden er bij een dierenproef wel in meer inzicht te krijgen in hoe de inkt zich nestelt in de huid en waarom die zich zo moeilijk laat verwijderen.

