Eerste wetenschappelijke richtlijn voor diagnose en behandeling van geslachtsziekten klaar

26 maart 2019

Bron: Belga 0 Medisch In samenwerking met clinici, wetenschappers en patiëntenverenigingen heeft het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) de eerste wetenschappelijke Belgische richtlijn voor de diagnose en behandeling van gonorroe en syfilis ontwikkeld. Dat is een primeur voor ons land. Aanleiding is de onrustwekkende toename in België van het aantal gevallen van seksueel overdraagbare infecties (SOI's).

Chlamydia, gonorroe en syfilis zijn daarbij de sterkste stijgers. Door de toenemende antibioticaresistentie wordt het ook steeds moeilijker om ze te behandelen. De richtlijn, vooral bestemd voor huisartsen, moet ervoor zorgen dat de opsporing en aanpak van deze infecties op een uniforme, wetenschappelijk onderbouwde manier gebeurt.

Sedert de eeuwwisseling neemt wereldwijd, en dus ook in België, het aantal SOI's onrustwekkend toe. Chlamydia, gonorroe en syfilis zijn daarbij de drie sterkste stijgers. Chlamydia wordt het vaakst vastgesteld bij jonge vrouwen, en is goed voor de helft van de nieuwe SOI's. Gonorroe, beter bekend als druiper, en syfilis komen meestal voor bij mannen die seks hebben met mannen.

Toenemende antibioticaresistentie

De aandoeningen geven lange tijd geen klachten, en worden daarom vaak laat of zelfs niet opgemerkt. Daardoor worden de besmette personen niet behandeld en dragen ze de infectie nietsvermoedend over op hun seksuele partner(s). De aandoeningen kunnen ernstige complicaties, onvruchtbaarheid of miskramen veroorzaken. Ze kunnen worden behandeld met antibiotica, maar door de toenemende antibioticaresistentie wordt het steeds moeilijker om ze onder controle te houden.

Het KCE ontwikkelde een richtlijn voor de diagnose en behandeling van gonorroe en syfilis, vooral bestemd voor huisartsen. Het is de eerste Belgische wetenschappelijke richtlijn die voor de aanpak van deze SOI's werd ontwikkeld. De bedoeling is om allereerst SOI's tijdig op te sporen. Dit gebeurt best door met alle patiënten te spreken over seksuele gezondheid, ook met degenen die op het eerste gezicht niet tot een risicogroep behoren. De huisarts kan dan, indien aangewezen, een test aanbieden. Vervolgens moeten de patiënten met een infectie een gepaste behandeling krijgen, én moet(en) hun (vroegere) partner(s) worden ingelicht, opdat verdere overdracht en ernstige gevolgen voor de gezondheid worden voorkomen.

Gratis online tool

Momenteel werkt het KCE aan een gratis online tool voor de aanpak van gonorroe, syfilis en chlamydia. Het moet een praktisch hulpmiddel worden, dat de huisarts tijdens de consultatie helpt bij het ter sprake brengen van SOI's, en bij het testen, behandelen en opvolgen van de patiënt(e) en zijn/haar partner. Deze tool zal beschikbaar zijn in de komende maanden.

