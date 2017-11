Eerste poging ooit om genen aan te passen in lichaam van patiënt zelf: "Ik wil dit risico nemen" Joeri Vlemings

09u46

Bron: AP 0 AP Brian Madeux met zijn verloofde, verpleegster Marcie Humphrey. Medisch Voor het eerst in de geschiedenis hebben wetenschappers een poging ondernomen om een gen in het lichaam van een patiënt aan te passen. Bedoeling is om het DNA van Brian Madeux voorgoed te wijzigen en zo zijn tot nu toe ongeneeslijke ziekte aan te pakken.

Maandag kreeg de 44-jarige Brian Madeux in Californië intraveneus miljarden kopieën van een corrigerend gen toegediend, samen met een genetisch instrument dat zijn DNA op een erg precieze plaats moet doorknippen. Pas over een maand krijgt Madeux een idee of de behandeling al dan niet werkt. Na drie maanden moet een test de bevindingen bevestigen. "Ik wil dit risico nemen", zegt Madeux. "Hopelijk helpt het mij en anderen."

In het verleden slaagden wetenschappers er al in om genen te modificeren, door cellen te wijzigen in het labo en ze daarna weer in het lichaam van patiënten te plaatsen. Andere gentherapieën passen het DNA niet aan. Maar de bestaande methodes zijn maar bruikbaar voor een paar ziektes. Soms zijn de resultaten ook niet blijvend, soms kunnen de bijwerkingen zelfs gaan tot het genereren van kanker.

Minichirurg

De nieuwe methode zou revolutionair kunnen zijn. Het komt erop neer dat er een soort van miniatuurchirurg in het lichaam van de patiënt gestuurd wordt om het nieuwe gen op precies de juiste locatie te plaatsen. Als het lukt, is het DNA voor altijd gewijzigd. Wat ook betekent dat eventuele fouten niet hersteld kunnen worden.

Madeux, uit Phoenix in Arizona, lijdt aan het syndroom van Hunter, een zeldzame erfelijke genetische aandoening. Het is een van de twee stofwisselingsziektes die in aanmerking komen voor de nieuwe therapie. Het gaat wereldwijd over minder dan 10.000 mensen patiënten. Vaak sterven ze al op jonge leeftijd. Bij Madeux ontbreekt er een gen dat een enzyme aanmaakt dat bepaalde koolhydraten afbreekt. De koolhydraten stapelen zich op in de cellen en richten zo een ravage aan in het lichaam van de patiënten. Ze hebben vaak te kampen met verkoudheden en oorontstekingen, gezichtsvervorming, gehoorverlies, hartproblemen, ademhalingsmoeilijkheden, huid- en oogproblemen, last van beenderen, gewrichten en darmen, en problemen met de hersenen en sommige cognitieve functies. Vele patiënten zijn vastgekluisterd aan hun rolstoel en moeten rekenen op hun ouders voor verzorging, meestal tot hun dood.

400.000 dollar per jaar

Op dit moment kunnen wekelijkse inspuitingen met het ontbrekende eiwit de symptomen onder controle houden. Maar hersenschade is daarbij niet uitgesloten en bovendien is deze behandeling erg duur: tussen de 100.000 en 400.000 dollar per jaar. Madeux leerde zo wel 15 jaar geleden zijn verloofde kennen, verpleegster Marcie Humphrey. De man ging in zijn leven al 26 keer onder het mes. Vorig jaar stierf hij bijna aan een bronchitis en een longontsteking.

Hij hoopt door de ingreep met de nieuwe techniek af te geraken van de wekelijkse injecties met enzymen. De bestaande lichamelijke schade kan sowieso niet teruggedraaid worden. De risico's zijn nog niet helemaal in te schatten. Maar volgens expert Howard Kaufman is de nieuwe behandeling te beloftevol om te negeren. "Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen dat dit gevaarlijk zal zijn", zei hij aan The Guardian. "Nu is niet de juiste tijd om bang te worden."

In eerste instantie zullen tot dertig volwassenen de veiligheid testen. Maar het uiteindelijke doel is om kinderen al op erg jonge leeftijd te behandelen, nog vóór er veel lichamelijke schade werd opgelopen.