Eerste niertransplantatie van ene hiv-patiënt naar een ander Buitenlandredactie

29 maart 2019

06u23

Bron: AD.nl 0 Medisch Dokters in het Johns Hopkins-ziekenhuis in de Amerikaanse stad Baltimore hebben een unieke transplantatie uitgevoerd: een nier afkomstig van een hiv-patiënt werd overgebracht naar een andere patiënt die ook hiv-positief is. Beiden maken het goed, aldus het ziekenhuis.

“Dit is de eerste keer, ooit, in de wereld, dat iemand die met hiv leeft toestemming heeft gekregen om een nier te doneren”, zei dokter Dorry Segev in een verklaring.



Tot nu toe werd aangenomen dat hiv-besmetting de kans op nierziekten dusdanig vergrootte, dat het doneren van een nier geen optie was. Nieuwe antivirale middelen worden echter gezien als veilig voor de nieren, aldus de BBC.



Volgens Christine Durant, assistent-professor op de oncologieafdeling van Johns Hopkins, zegt dat de operatie “het publiek uitdaagt om hiv met andere ogen te bekijken”.



De operatie werd maandag al uitgevoerd. Nina Martinez, de 35-jarige donor, zei tegen de pers dat ze zich goed voelt. Volgens Martinez had de langlopende medische dramaserie Grey's Anatomy haar geïnspireerd om de nier te doneren. De ontvanger van de nier heeft ervoor gekozen om anoniem te blijven.

