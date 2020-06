Eerste goedgekeurd coronamedicijn: ebolaremmer remdesivir krijgt groen licht van Europees Geneesmiddelenagentschap Sander van Mersbergen YV

25 juni 2020

14u30

Bron: AD.nl, ANP, Reuters, Belga 10 Medisch Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) raadt aan om het geneesmiddel Veklury (remdesivir) een voorwaardelijke marketingautorisatie te geven voor de behandeling van COVID-19-patiënten met een longontsteking die beademd moeten worden. Remdesivir is het eerste medicijn dat het agentschap specifiek voor COVID-19 aanbeveelt in Europa.



Remdesivir is een antiviraal middel dat de aanmaak van nieuwe virusdeeltjes afremt. Daardoor ontwikkelt een virusinfectie zich minder snel en herstellen patiënten gemiddeld vier dagen eerder. De Europese medicijnautoriteiten raden nu aan dat het middel toegediend mag worden bij volwassenen en kinderen ouder dan 12 die zuurstof nodig hebben. “Het bleek destijds niet goed te werken tegen ebola, maar uiteindelijk is bij in-vitrotesten gezien dat het wel iets doet tegen dit coronavirus”, legde professor microbiologie Herman Goossens (UAntwerpen) eerder uit.

De voorwaardelijke marketingautorisatie die de EMA geeft, vergemakkelijkt een snelle toegang tot medicijnen die beantwoorden aan een onvervulde medische behoefte, zoals dat geval kan zijn bij een pandemie. Het medicijn mag dan vroeger op de markt worden gebracht dan gewoonlijk, met minder beschikbare data dan normaal gezien wordt verwacht. Er wordt dan gekeken of de voordelen van een onmiddellijke beschikbaarheid van het medicijn afwegen tegen het risico van mogelijk te weinig informatie.

Het enthousiasme over remdisivir is deels gebaseerd op een Amerikaanse studie. Bij een test met meer dan duizend ernstig zieke patiënten in 75 ziekenhuizen in verschillende landen herstelden degenen die remdesivir gebruikten gemiddeld 31 procent sneller dan de mensen die een placebo kregen toegediend. Gemiddeld kromp de herstelperiode van vijftien dagen naar elf dagen. Een andere, vroegtijdig afgebroken Chinese studie liet overigens geen positief effect zien.

Schaarste

Nu, mits goedkeuring van de Europese Commissie, mogen alle ziekenhuizen het medicijn kopen gedurende 1 jaar. Volgens het EMA volgt er binnen een week een beslissing. Dan zou het trouwens hier onder de naam Veklury op de markt komen. Vraag is wel hoeveel doses remdesivir beschikbaar komen voor de Europese en Belgische markt. Producent Gilead is daarvoor mede afhankelijk van de Amerikaanse overheid, liet een woordvoerder in mei aan AD.nl weten. Destijds bestond er een grote schaarste aan het medicijn.