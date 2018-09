Eenzaamheid is gevaarlijker dan overgewicht of roken Arne Adriaenssens

01 september 2018

15u22

Bron: The Sun 0 Medisch Personen met een kleine of slechte sociale kring hebben 50 procent meer kans om jong te sterven. Dat blijkt uit een studie aan de mormoonse Bringham Young University in de Amerikaanse staat Utah. Eenzaamheid is daarmee gevaarlijker dan roken of obesitas.

Voor het onderzoek nam een panel professoren 218 reeds bestaande onderzoeken over de effecten van eenzaamheid onder de loep. Aan het roer van dit project staat de psychologe Julianne Holt-Lunstad: “Verbonden zijn met anderen wordt universeel aanvaard als een fundamentele menselijke nood. Zowel voor ons welzijn als voor ons overleven.”

Wie zich eenzaam voelt zal hier na verloopt van tijd zowel mentale als fysieke klachten van ondervinden. Kleine kwaaltjes als een verkoudheid of griep geven bijvoorbeeld veel meer last en slepen langer aan.

Het cijfermateriaal over vroegtijdige overlijdens grijpt echter het meest naar de keel. Wie eenzaam is, heeft 50 procent meer kans om vroegtijdig te overlijden. Ter vergelijking: obesitas en roken zouden die kans met ‘slechts’ 30 procent doen stijgen.

Vooral bij ouderen heerst er veel eenzaamheid. In Groot Brittannië verklaren 3 op de 4 ouderen eenzaam te zijn. De meerderheid van hen praat hier met niemand over. 70 procent van hen zegt dat hun dichte vrienden en familie verbaasd zouden zijn, mochten ze horen over dat gevoel van eenzaamheid.