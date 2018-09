Een pijnlijke keel als doodstraf: streptokokken te vaak oorzaak van een trage dood in derdewereldlanden AW

18 september 2018

09u59

Bron: NYT 0 Medisch Terwijl een simpele keelontsteking in rijkere landen behandeld wordt met antibiotica en rust, ontwikkelde het zich in derdewereldlanden tot een trage dooddoener. Een streptokokkeninfectie start met keelpijn, maar evolueert onbehandeld tot een verraderlijke hartziekte. “Armoede en gebrek aan medische zorg zijn de ideale voedingsbodem”, waarschuwt de World Heart Federation (WHF), een zijtak van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Wie in België besmet wordt door een infectie met een bacterie van de groep A-streptokokken, bezoekt hoogstwaarschijnlijk al snel een dokter. Die schrijft wat antibiotica of penicilline en rust voor waarna de infectie verdwijnt. In minder rijke landen in Afrika loopt dat helaas anders. Een keelontsteking wordt er niet gediagnosticeerd waardoor het een trage doodstraf kan betekenen. Zonder behandeling vallen de bacterie en het immuunsysteem uiteindelijk het hart aan. Patiënten verzwakken, worden kortademig en kunnen niet langer naar school gaan of werken. Eenmaal de ziekte zo vergevorderd is, duidt men die aan met reumatische koorts en is er vaak niets meer aan te doen.

In 2015 leden wereldwijd nog 33,4 miljoen mensen aan zulke reumatische koorts, 319.400 stierven er ook aan en dat waren voornamelijk inwoners van Afrika. In de Verenigde Staten en West-Europa komt de ziekte amper voor. “Het startpunt is hartfalen”, duidt een cardioloog in het ziekenhuis in Kigali, Rwanda. “We hebben hier patiëntjes die slechts vijf jaar oud zijn.” De arts schat dat er 20.000 mensen met reumatische koorts rondlopen in Rwanda alleen, die nood hebben aan een operatie. Maar die zijn te duur, zelfs de diagnoses zijn te kostelijk. En voorlopig zal dat niet veranderen, vreest hij.

Malaria, H.I.V. en tuberculose

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maakt wel wat geld vrij voor het bestuderen en diagnosticeren van de ziekte, maar het grootste budget gaat nog steeds naar de bestrijding van malaria, H.I.V. en tuberculose. Tenslotte zijn die minstens vijf keer zo dodelijk als streptokokken. Toch stelt de World Heart Federation als doel om de sterfte aan streptokokken en reumatische koorts met 25 procent in te perken tegen 2025. Om die doelstelling te kunnen behalen, kijken ze onder andere naar de mogelijkheden van een streptokokkenvaccin.

Alles start bij preventie

Verder kan de preventie beter volgens lokale dokters. Enkele van hen pleiten voor het overslaan van tests om zo kosten te besparen en kinderen met keelpijn onmiddellijk een penicillinespuitje te kunnen geven. Anderen maken zich dan weer zorgen over een mogelijke antibioticaresistentie of penicillineallergieën die over het hoofd worden gezien. Een bewijs dat een daadkrachtige oplossing het einde van dodelijke keelpijn nog niet in zicht zijn.

De grote boosdoener

Streptokokken is de naam van de brede groep bacteriën die verschillende ziekten, waaronder keelontstekingen, veroorzaakt. Zo'n ontsteking en bijhorende keelpijn zijn een gevolg van de A-groep van de streptokokkenbacterie.

De eerste symptomen zijn eerder mild en bovendien behandelbaar. Denk daarbij aan een pijnlijke en gevoelige keel. Maar eenmaal de bacterie zich doorheen de bloedbaan verspreidt, is er sprake van een ernstige infectie. Bloedvergiftiging en de aantasting van het hart zijn enkele gevolgen van zo’n infectie, met een trage dood als extreme uitkomst.