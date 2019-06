Een op de vijf Belgen gelooft niet dat vaccins veilig zijn SPS

Bron: Belga 0 Medisch Eenentwintig procent van de Belgen denkt dat vaccins niet veilig zijn. België is daarmee een van de landen die de veiligheid van vaccinaties het meest in vraag stelt. Dat blijkt uit een internationale studie van het Amerikaanse onderzoeksbureau Gallup, in opdracht van de Britse medische ngo Wellcome.

Acht procent van de ondervraagde Belgen geeft aan het "sterk oneens" te zijn met de stelling dat vaccins veilig zijn, terwijl 13 procent het "eerder oneens" is. Het aantal Belgen dat het eerder of sterk eens is met die stelling, ligt in totaal op 62 procent. De overige Belgen hebben geen mening of hebben geen antwoord gegeven.

Met een aandeel van 21 procent is het Belgische wantrouwen in de veiligheid van vaccins opvallend groot. Slechts in vijf van de 144 onderzochte landen zijn er nog meer mensen die de veiligheid in vraag stellen. De koploper is Frankrijk, met 33 procent.

De Belgen blijken op andere vlakken wel te geloven in vaccinatie. Zo zegt 83 procent van de Belgen dat vaccins doeltreffend zijn, terwijl slechts vijf procent gelooft dat dit niet het geval is. Ook vindt 89 procent van de Belgen het belangrijk dat kinderen gevaccineerd worden.

Wereldwijd blijkt zeven procent van de ondervraagden vragen te hebben bij de veiligheid van vaccins, vijf procent twijfelt aan de werking ervan. Opmerkelijk is dat het wantrouwen vooral groot is bij de inwoners van de relatief rijke landen. De landen die het meest vertrouwen hebben in de veiligheid zijn Bangladesh en Egypte (allebei 97 procent). In Rwanda gelooft zelfs 99 procent in de doeltreffendheid van vaccins.

Voor het onderzoek werden vorig jaar in totaal 140.000 mensen ondervraagd, in 144 verschillende landen.