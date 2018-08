Een levensreddende eerste kus: Max kreeg een hartaanval op het strand en is nu samen met de vrouw die hem reanimeerde Redactie

27 augustus 2018

12u31

Bron: KameraOne 0

De relatie van Andi Traynor en Max Montgomery was bijna voorbij nog voor het kon beginnen. Montgomery kreeg een hartaanval nadat hij samen met Traynor was gaan paddleboarden. Traynor, die dokter is, redde zijn leven door hartmassages en mond-op-mond-beademing toe te passen. De twee werden een koppel en leren nu anderen hoe ze mensen in nood kunnen reanimeren.