Earl Bakken (94) is niet meer: zijn jeugdige fascinatie voor Frankenstein leidde tot eerste draagbare micropacemaker



Joeri Vlemings

30 oktober 2018

10u21

Bron: CNBC 0 Medisch Earl Elmer Bakken is op 94-jarige leeftijd overleden. Met zijn uitvinding van de draagbare externe pacemaker in 1958 redde hij miljoenen mensenlevens. Het was zijn fascinatie voor Frankenstein en een stroomuitval die de ontwikkeling van de micropacemaker leidde. Bakken was een pionier in de medische technologie.

Earl Bakken werd geboren op 10 januari 1924 in Minneapolis, met Nederlandse en Noors-Amerikaanse roots. Hij stierf op 21 oktober in Hawaï. Bakken was samen met zijn zwager, Palmer Hermundslie, in 1949 oprichter van Medtronic, de bekende fabrikant van pacemakers. Het begon - lang voor Apple - in een garage in Minneapolis en na heel wat worstelingen, met zelfs een faillissement, groeide Medtronic uiteindelijk uit het grootste bedrijf in de medische technologie ter wereld. Bakken was eind jaren 50 zelf het brein achter de eerste draagbare uitwendige pacemaker met transistoren. In 1960 commercialiseerde Medtronic de eerste bij de mens implanteerbare pacemaker. Bakken leidde veertig jaar lang het bedrijf. In 2001 had hij zelf een pacemaker nodig, die in 2009 vervangen moest worden.

Bakken was als kleine jongen al gefascineerd door elektriciteit, met dank aan... dokter Frankenstein. Hij zag de film uit 1931 samen met zijn vrienden toen hij acht was. Hij raakte helemaal in de ban van wat hij “de creatieve vonk van dr. Frankensteins elektriciteit” noemde. “Met de kracht van de knetterende en flitsende apparatuur in het laboratorium wist de dokter een niet-levende tot leven te wekken”, aldus Bakken.

Hij noemde zichzelf een echte ‘nerd’ (topseut) en ontwierp als jonge knaap een soort van stroomstootwapen om zich op school tegen pestkoppen te verdedigen. Hij legde op negenjarige leeftijd een eigen telefoonlijn tussen zijn huis en dat van een vriendje verderop in de straat. Hij werd later weinig verrassend ingenieur elektromechanica, op een moment dat ziekenhuizen na de Tweede Wereldoorlog stilaan met elektronische medische apparatuur begonnen te werken. Er was toen nood aan werkkrachten om die te onderhouden en te herstellen. Met Medtronic sprong Bakken in dat commerciële gat. Naast medische apparaten herstelde het bedrijfje ook andere elektronica zoals tv’s.

Het was dr. C. Walton Lillehei die eind 1957 aan Bakken hulp vroeg, wat tot Bakkens uitvinding zou leiden. De chirurg voerde levensreddende operaties bij kindjes uit, waarbij hij tijdelijk gebruik moest maken van pacemakers. Die waren destijds nog erg groot en werkten op wisselstroom. Patiënten waren zo afhankelijk van stopcontacten en dus erg beperkt in hun bewegingsruimte. Bij de grote stroomuitval op 31 oktober 1957 - op Halloween - in de Twin Cities Minneapolis en Saint Paul stierf een van de patiëntjes van dr. Lillehei. Op diens vraag de dag erna voor een oplossing kwam Bakken enkele weken later af met een pacemaker op batterijvoeding in klein formaat. Bakken had het apparaat eigenlijk binnengebracht om het uit te testen op dieren, maar zag tot zijn verbazing dat Lillehei het de volgende dag al aangebracht had bij een van zijn kinderpatiëntjes.

Earl Bakken laat zijn vrouw Doris na, zijn zus Marjorie, zijn dochters Wendy en Pamela, zijn zonen Jeff en Bradley, zijn stiefdochter Ramona en stiefzoon David, elf kleinkinderen, drie stiefkleinkinderen en acht stiefachterkleinkinderen.