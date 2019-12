Duurste ziekenhuis ontdekt “foutjes” op factuur bij zeker zes patiënten FT

16 december 2019

20u12 14

Zes patiënten hebben per ongeluk honderden euro’s te veel betaald voor een borstverkleining in het Imeldaziekenhuis van Bonheiden. Die fout werd ontdekt na publicatie van de CM-ziekenhuisbarometer. Daaruit bleek dat vrouwen die een borstverkleining lieten uitvoeren in het ziekenhuis van Bonheiden tot 27 keer meer betalen dan in het goedkoopste ziekenhuis, het AZ Turnhout of 2.763 euro ten opzichte van 103 euro.

De fouten werden gemaakt bij vrouwen die “borstreducties omwille van functionele hinder” op een tweepersoonskamer lieten uitvoeren. “Wij stellen vast dat er in 2018 in zes gevallen een foute aanrekening is gebeurd”, klinkt het in een officiële mededeling. “Deze foutieve facturatie zal, in overleg met de betrokken artsen, zo snel als mogelijk rechtgezet worden.” De betrokken patiënten zullen snel worden gecontacteerd, zegt het ziekenhuis nog. “En de nodige systemen worden in werking gesteld om dit in de toekomst te vermijden.”

“We betreuren dit voorval”, zegt het ziekenhuis nog. Uit de CM-barometer blijkt dat het Imeldaziekenhuis bovendien geen duur ziekenhuis is. “Het blijft onze missie om financieel toegankelijk te zijn voor elke patiënt.”

Of je nu veel of weinig betaalt: het zegt niks over de kwaliteit van de ingreep. Lees in HLN+ waarom een dure arts niet per se beter is.