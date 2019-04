Duurdere antibiotica zorgt niet voor daling verbruik LVB

04 april 2019

05u00 0 Medisch De beslissing van minister van Volksgezondheid De Block om antibiotica duurder te maken, als maatregel tegen de overconsumptie, schiet haar doel voorbij. Dat zegt de Christelijke Mutualiteit. Want terwijl de patiënten jaarlijks 24 miljoen méér betalen, is het verbruik niet noemenswaardig gedaald.

"Sinds mei 2017 worden antibiotica niet langer vergoed als geneesmiddelen van categorie B, maar van categorie C. Daardoor betaalt de patiënt meer, terwijl die niet zelf gekozen heeft om antibiotica te gebruiken. Het zijn de artsen die dat medicijn voorschrijven. Het zou beter zijn om hén daarop te wijzen", zegt CM-voorzitter Luc Van Gorp. Eén jaar na de invoering van de maatregel zijn het aantal gebruikers van antibiotica én het gebruikte volume nauwelijks met 1% gedaald, stelt de CM vast. Een verwaarloosbare evolutie, volgens het ziekenfonds, aangezien het verbruik elk jaar wel een beetje schommelt. "De patiënten daarentegen hebben in één jaar tijd 24 miljoen euro extra betaald voor antibiotica. Zij zijn de dupe geworden van de prijsverhoging. Voor de ziekteverzekering is dit wel een goede zaak."

Bevoegd minister Maggie De Block (Open Vld) repliceert dat ze een hele resem maatregel genomen heeft om het verbruik terug te dringen. "Ook de ziekenfondsen spelen daarin een belangrijke rol. Zij moeten hun leden erop wijzen dat antibiotica geen snoepjes zijn." (LVB)