Duitse wetenschappers maken menselijke organen voor het eerst doorzichtig AW

28 februari 2020

10u59

Bron: Helmholtz Zentrum München 0 Medisch Neen, bovenstaande foto is geen modernistisch kunstwerkje. Het is een menselijke nier die doorzichtig werd gemaakt. Dat gebeurde met behulp van een nieuwe microscopietechniek waardoor de onderliggende celstructuren in het orgaan bijzonder gedetailleerd in kaart worden gebracht.

Een primeur, want het is de eerste keer dat wetenschappers erin geslaagd zijn om organen doorzichtig te maken. Waarom ze dat deden? Dankzij de nieuwe techniek kunnen de onderliggende celstructuren gedetailleerd in kaart worden gebracht waardoor de 3D-bioprinten van menselijke organen verbeterd kunnen worden. Wat het tekort aan orgaandonors dan weer kan oplossen volgens hoofdonderzoeker Ali Ertürk, directeur van het Institute for Tissue Engineering and Regenerative Medicine (Helmoltz Zentrum München).



Dat organen een complexe structuur hebben, bewijst bovenstaand beeld alvast. En om die structuur in beeld te brengen, moeten de organen tot op celniveau afgebeeld kunnen worden. Dat was al gelukt bij muizenorganen, maar menselijke organen tot op celniveau afbeelden, was tot dusver een raadsel.

Detergent

Hoe het de onderzoekers uiteindelijk wel gelukt is om de ingewikkelde celstructuur van menselijke organen af te beelden? Met behulp van de detergent CHAPS. Die detergent maakt kleine gaatjes in de organen waardoor andere oplossingen vervolgens door het orgaanweefsel kunnen vloeien.



Dat was stap één. Bij stap twee moesten de Duitse wetenschappers een manier bedenken om de celstructuren in de doorzichtig gemaakte organen in beeld te brengen. Daarbij werd een laserscanmicroscoop – een microscoop die extreem nauwkeurig is in het meten van (relatief grote) oppervlakken en materialen - gebruikt.

Productie van kunstorganen

Een volgende stap, die nog niet uitgewerkt werd door het onderzoeksteam, zou de productie van kunstorganen kunnen zijn. Daardoor zouden patiënten niet langer op een donororgaan moeten wachten. “Er is een enorm tekort aan orgaandonoren”, aldus Ertürk. “De wachttijd voor patiënten en transplantatiekosten zijn daarbij een zware last. Gedetailleerde kennis over de cellulaire structuur van menselijke organen brengt ons alvast een stap dichterbij het creëren van kunstorganen."