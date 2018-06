Dubbel zoveel lichamen voor de wetenschap als tien jaar geleden IB

11 juni 2018

05u48

Bron: Belga 1 Medisch Het aantal Vlamingen dat zijn lichaam aan de wetenschap schenkt, is in tien jaar tijd verdubbeld. Dat bericht Het Nieuwsblad op basis van cijfers van de UGent en de KU Leuven. In 2017 kregen die universiteiten respectievelijk een honderdtal en 120 lichamen ter beschikking.

Toch is dat geen weelde. "Idealiter beschikken we zelfs over nog een twintigtal lichamen meer per jaar", zegt professor Katharina D'Herde van de afdeling Anatomie en Embryologie (UGent).

Decaan Paul Herijgers van de faculteit Geneeskunde van de KU Leuven benadrukt het belang van de donaties. "Kinesisten, tandartsen, artsen: allemaal moeten ze de bouw van de mens bestuderen. En dat kan nog altijd het best zo realistisch mogelijk."