Drones bevoorraden Amerikaanse ziekenhuizen met beschermingsmateriaal tegen coronavirus JOBR

29 mei 2020

13u33 0 Medisch In Amerika worden drones ingezet om ziekenhuizen te voorzien van beschermingsmateriaal tegen het coronavirus. De kleine onbemande vliegtuigjes stijgen op met in de buik een pakketje vol handschoenen, mondmaskers of ander beschermend materiaal. Eens aangekomen boven het ziekenhuis, valt het pakket met een parachute naar beneden.

Zipline, de firma die de drones beheert, kreeg de toestemming om op twee routes in de Amerikaanse staat North Carolina te gaan vliegen. Op die manier kunnen de drones twee ziekenhuizen bevoorraden met beschermingsmateriaal en medisch gereedschap. De onbemande vliegtuigjes kunnen pakketten dragen tot 1,8 kilogram en vliegen aan een snelheid van 100 kilometer per uur. De routes zijn tot 48 kilometer lang. Het gebruik van de vliegtuigjes zorgt voor een enorme tijdswinst.

Menselijk weefsel

Amerika is niet het enige land waar drones worden ingezet voor leveringen van medisch materiaal. Ook in Engeland, Rwanda en Ghana werden de vliegtuigjes al gebruikt. De ziekenhuizen die door drones bevoorraad worden, zijn vaak afgelegen of moeilijker bereikbaar. Ook in ons land wordt er geëxperimenteerd met drones. Zo werd er al een medische dronevlucht gedaan tussen twee Antwerpse ziekenhuizen. De bedoeling is dat de medische drones hier bloed, urine, menselijk weefsel en medicatie zullen vervoeren.

Lees ook:

Franse rechtbank verbiedt politie drones te gebruiken in Parijs

Drone met drugs crasht op binnenkoer gevangenis van Vorst

Deze robothond zorgt ervoor dat in Singapore de ‘social distancing’ wordt gerespecteerd