Drie Waalse biotechbedrijven ontwikkelen serologische test: binnen 15 minuten uitslag over besmetting met coronavirus

08 september 2020

18u46

Drie Waalse biotechbedrijven hebben een serologische test ontwikkeld die toelaat om een immuunrespons te detecteren tegen twee specifieke markers van Covid-19. De nieuwe test, onder de vorm van een zwangerschapstest, laat toe om in een kwartier tijd na te gaan of iemand besmet werd met het nieuwe coronavirus en of die persoon een neutraliserende en potentieel beschermende immuunrespons ontwikkeld heeft.

Coris BioConcept, Unisensor en Bio-X Diagnostics noemen hun test een wereldprimeur in het kader van detectie van immuunrespons tegen Covid-19. De nieuwe serologische test laat toe om afzonderlijk antilichamen te identificeren tegen de antigenen NP en RBD. Daarmee onderscheidt hij zich van andere tests die momenteel op de markt zijn en die niet toelaten om de immuunrespons tussen die twee antigenen te differentiëren.



De drie bedrijven maken zich ook sterk om in een lokale productie-eenheid in Seraing zeer snel een vraag op grote schaal te kunnen beantwoorden. Ze hopen de test voor een zo groot mogelijk publiek beschikbaar te kunnen stellen via onder meer verkoop in de apotheek of via huisartsen. Daarvoor zou wel een aanpassing van het wetgevend kader nodig zijn.