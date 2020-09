Drie op de vier woonzorgcentra hebben geen goed seksualiteitsbeleid jv

Bron: belga 0 Medisch In drie op de vier Vlaamse woonzorgcentra is er te weinig ruimte voor seksualiteitsbeleving. Dat blijkt uit onderzoek van geriater en seksuologe Elisabeth Vander Stichele waarover Knack bericht. "Seksualiteit moet bespreekbaar worden gemaakt, zowel voor de bewoners als voor het personeel", vertelt de onderzoekster.

Vander Stichele legde, samen met medestudenten uit de opleiding seksuologie van de UGent, uitgebreide vragenlijsten voor aan de directie van Vlaamse woonzorgcentra. Zo wilden ze nagaan in welke mate de attitude van de directieleden tegenover seksualiteit en hun kennis erover impact hebben op hun beleid. Uit de enquête blijkt dat 24 procent van de woonzorgcentra een heel goed seksualiteitsbeleid heeft. Bij meer dan de helft is dat beleid voor verbetering vatbaar, en 23 procent scoort ondermaats.

Een van de belangrijkste bevindingen is dat veel directieleden van woonzorgcentra te weinig over de seksualiteitsbeleving van ouderen weten, net zoals veel personeelsleden. "Ze denken vaak dat ouderen aseksueel zijn", aldus Elisabeth Vander Stichele. "Als ze hun seksuele behoeften tonen, dan wordt dat vaak afgewimpeld als een symptoom van bijvoorbeeld dementie."

Deur op slot

Uit Vlaams onderzoek van Sexpert blijkt dat 60 procent van de mannen en 40 procent van de vrouwen boven de 65 jaar het voorbije halfjaar seks heeft gehad. Buitenlandse studies tonen aan dat één op de vier tachtigplussers nog seksueel actief is. "Het is dus essentieel om de kennis van zorgwerkers te vergroten", zegt de onderzoekster. "Nu zijn er helaas veel woonzorgcentra waar de deur niet op slot mag en ook de 'niet storen'-bordjes worden in veel gevallen genegeerd. Dan is het niet vanzelfsprekend voor de ouderen om te masturberen of om seks te hebben."

De resultaten van het onderzoek liggen in de lijn van eerder onderzoek. "Maar wellicht is dat beeld nog te positief", zegt professor Els Elaut van het Centrum voor Seksuologie en Gender van het UZ Gent, die samen met androloog Guy T'Sjoen promotor is van het onderzoek. "De kans is groot dat net woonzorgcentra die zich bewust zijn van het belang van een seksualiteitsbeleid aan het onderzoek hebben willen meewerken.”