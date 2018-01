Drie keer zo hoge kans op darmkanker na voedselvergiftiging Hanneke van Houwelingen

21u25

Mensen die na het eten van kip of rauwe eieren een ernstige voedselinfectie kregen, hebben drie keer zoveel kans op darmkanker. Dat blijkt uit onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum .

Het LUMC in Nederland deed onderzoek onder dertigduizend mensen die in het verleden een salmonellabacterie opliepen. Zij werden daar zo ziek van dat ze bij de huisarts aanklopten of in het ziekenhuis moesten worden opgenomen. Binnen deze groep kwam darmkanker in de jaren erna drie keer zo vaak voor: in plaats van zes mensen werden achttien van hen ziek. Het ging vooral om patiënten die besmet waren met de salmonellabacterie, die voorkomt in kip en rauwe eieren.

"Het absolute aantal kan in werkelijkheid nog hoger liggen,” denkt onderzoeker en hoogleraar Chemische Immunologie, Sjaak Neefjes van het LUMC. Jaarlijks komen zo’n duizend mensen bij de dokter met deze salmonellabacterie, maar er blijft ook een groot deel thuis. "Zij zijn plat gezegd flink aan de dunne schijterij en zijn daar goed ziek van, maar zij gaan niet naar de dokter.” Neefjes toonde eerder aan hoe de salmonellabacterie gezonde cellen in kankercellen omzet. Muizen die een zware infectie met salmonella hadden, kregen later darmkanker.

Darmonderzoek

De bevindingen van zijn nieuwe onderzoek onder dertigduizend patiënten worden vandaag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Plos One. Neefjes werkte samen met het RIVM, Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis en het VUmc in Amsterdam. "Dit is een belangrijke vinding,” zegt de Nederlandse hoogleraar. "Even ter vergelijking: rood vlees eten geeft een 1,2 keer hoger risico op het krijgen van darmkanker, de salmonella-bacterie liefst 3 keer zo hoog.”

De hoogleraar voert nu eenzelfde onderzoek uit in Denemarken om de Nederlandse bevindingen te bevestigen. De uitkomst hiervan is het belang om een eventuele volgende stap te zetten: een bredere screening van darmkanker. Alle mannen en vrouwen van 56 tot en met 74 jaar ontvangen nu een uitnodiging van de Vlaamse overheid om zich om de twee jaar te laten testen op darmkanker. Een gelijkaardige regeling is er in Nederland.

"Als ons onderzoek met een volgende groep kan worden bevestigd, dan kan dit ertoe leiden dat patiënten die deze ernstige voedselinfectie hebben gehad mogelijk eerder worden uitgenodigd voor een screening", stelt Neefjes. "Wanneer je darmkanker in een vroeg stadium ontdekt, is deze vaak goed te behandelen. Vaak is het dan alleen een kwestie van een poliepje weghalen op de polikliniek.”

De salmonella-infectie valt overigens simpel te voorkomen, zegt hij. "Als je je eten goed verhit, is er niks aan de hand."