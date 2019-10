Drie doden en miskraam door listeriabesmetting in vleeswaren in Nederland jv

04 oktober 2019

Drie mensen zijn in Nederland overleden door een listeriabesmetting in vleeswaren van producent Offerman, sinds 2017 een dochter van de Belgische groep Ter Beke. Een vrouw heeft er een miskraam door gehad. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Twintig mensen raakten de afgelopen twee jaar besmet met de bacterie via de vleeswaren.

Het RIVM gaat ervan uit dat de vleeswaren afkomstig waren van de fabriek van Offerman in Aalsmeer, in de provincie Noord-Holland.

Gisteravond raakte bekend dat vleeswaren in Nederland op grote schaal worden teruggeroepen omdat ze besmet kunnen zijn met de listeriabacterie, zo bericht de openbare omroep NOS.

Het was al eerder bekend dat er vermoedelijk wat mis was bij vleeswarenleverancier Offerman. Volgens een woordvoerder van de Voedsel- en Warenautoriteit zijn er de afgelopen maanden extra inspecties uitgevoerd bij het bedrijf. "We hadden al de indruk dat zaken daar niet goed op orde waren."

Hygiëne

De toezichthouder droeg Offerman op extra maatregelen te nemen. Daar is wel gehoor aan gegeven, maar dat heeft niet genoeg geholpen. "Ze hebben bijvoorbeeld extra hygiënemaatregelen genomen voor de productielijn, extra monsters genomen. Maar dat had onvoldoende effect."

Offerman roept alle voorverpakte vleeswaren terug die in zijn fabriek in Aalsmeer gesneden en verpakt zijn. Die zijn onder meer bij Aldi, Bidfood, Jumbo, Sligro en Versunie terechtgekomen. De productielocatie in Aalsmeer is één van de drie locaties van het bedrijf.

Duitsland

Ook Duitsland kreeg deze week trouwens te maken met een voedselschandaal rond de listeriabacterie. Daar overleden twee mensen in de deelstaat Hessen na het consumeren van besmette vleeswaren. De Duitse autoriteiten sloten tijdelijk het bedrijf dat de vleeswaren had geleverd, Wilke in de gemeente Twistetal.

Behalve twee doden, werden tientallen mensen ziek na het eten van besmette salami en een smeersel voor op brood. De twee dodelijke slachtoffers waren ouderen. Alle producten van het bedrijf werden teruggeroepen, met uitzondering van geleverde conserven. Het bedrijf levert aan restaurants, grote keukens en supermarkten.

De oorzaak van de besmetting is nog niet duidelijk. Het bedrijf werd volgens Duitse media al sinds maart door de voedselautoriteiten in de gaten gehouden nadat herhaaldelijk verontreinigingen in de producten waren aangetroffen.

Vorig jaar was er nog een listeriacrisis in een Hongaarse diepvrieserwtenfabriek van het Belgische Greenyard die het bedrijf tientallen miljoenen euro kostte.