Drankduivel verdreven dankzij implantaat: "Sinds ik niet meer drink, krijg ik het leven tiendubbel terug"

18u09 0 Hans Verbeke Johan, die anoniem wil blijven, is nu ruim een jaar clean en wil dat ook zo houden. Medisch Een weekend zuipen, kostte hem makkelijk tot 700 euro en ook tijdens de week kon hij niet van de fles blijven. Tientallen keren is hij stomdronken met de auto naar huis gereden, gelukkig zonder slachtoffers te maken. Zijn familie deed jarenlang geen oog meer dicht, telkens hij weer eens op boemeltocht was. Tot Johan (47) besloot dat het genoeg was. Vandaag is hij clean, dankzij een implantaat dat hem kotsmisselijk maakt als hij alcohol drinkt. “Ik kan het iedereen aanbevelen”, zegt Johan. “Dat implantaat heeft me het leven tiendubbel teruggegeven.”

Na de dood van zijn vrouw raakte Johan (*) zeven jaar geleden op de dool. “Een hartaanval werd haar fataal”, vertelt de man die omwille van zijn zelfstandige activiteit anoniem wil blijven. “Van het ene ogenblik op het andere bleef ik alleen over, met twee kinderen. Gelukkig waren er mijn ouders die hen uitstekend hebben opgevangen. Mij verging het minder goed. Ik begon te drinken.

Aanvankelijk alleen op vrijdag- en zaterdagavond, maar al snel dronk ik de hele week door. De drang naar alcohol was sterker dan het besef dat ik verslaafd was. Gewoonlijk dronk ik bier, maar als het snel moest gaan, koos ik voor sterke drank, met een hoog alcoholgehalte. Tientallen keren ben ik stomdronken met de wagen naar huis gereden. Aan een slakkengangetje, dat wel. Maar elke keer toen ik weer nuchter was, slaakte ik een zucht van verlichting omdat ik niemand had aangereden. En dikwijls, bij het wakker worden na alweer een braspartij, stond ik verwonderd te kijken als ik weer eens kneuzingen of lichte verwondingen had opgelopen, als gevolg van een val waar ik me in de verste verte niks kon van herinneren.”

Als ik gedronken heb en me in het nauw gedreven voel, verander ik in een beest. Ik schopte naar de agenten, schold hen uit voor klootzakken. Daar konden ze niet mee lachen. Johan

