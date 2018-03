Doorbraak: Vlaamse wetenschappers doen belangrijke ontdekking in strijd tegen leukemie avh

20 maart 2018

17u32

Bron: VTM Nieuws 121 Medisch Wetenschappers van het VIB-KU Leuven Centrum voor Kankerbiologie hebben een belangrijke ontdekking gedaan in de strijd tegen leukemie. “Onze bevindingen zijn een belangrijke stap vooruit in de zoektocht naar gerichte therapieën voor leukemie", zegt onderzoeker Charles De Boeck aan VTM Nieuws.

Acute lymfatische leukemie is een van de vaakst voorkomende kankers bij kinderen. Elk jaar worden er zo'n honderd mensen getroffen door de ziekte. En hoewel leukemie doeltreffend kan bestreden worden met chemotherapie, zijn de bijwerkingen hiervan op korte en lange termijn zwaar.

Het was al bekend dat mutaties op specifieke stukjes DNA een cruciale rol spelen in de ontwikkeling leukemie. Maar de Leuvense onderzoekers hebben nu ontdekt dat de interactie met een andere mutatie (HOXA9) het effect nog versterkt en ervoor zorgt dat de ziekte zich sneller ontwikkelt. Deze ontdekking is belangrijk om in de toekomst betere therapieën te kunnen ontwikkelen.