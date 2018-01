Doorbraak: menselijke spieren groeien in labo uit huidcellen en wérken LB

17u22

Bron: WIRED, The Independent 3 Thinkstock Het in een labo uit huidstamcellen gekweekte spierweefsel reageert op uitwendige stimuli zoals elektrische pulsen en chemische signalen. Medisch Werkende menselijke spieren zijn in een labo ontwikkeld uit stamcellen uit de huid. Die doorbraak is beloftevol voor mensen die lijden aan degeneratieve spierziektes.

Het team wetenschappers van de Duke universiteit in de Amerikaanse staat North Carolina stelt de eersten te zijn die dit klaarspeelt met stamcellen uit huidweefsel dat werd "geherprogrammeerd" naar jeugdig en veelzijdig spierweefsel.

Het gaat om 'geïnduceerde pluripotente stamcellen' of iPSC's. Net als natuurlijke stamcellen in embryo's kunnen ze eender welk type menselijke cel worden. In dit geval werden de iPSC's overgehaald om skeletspiercellen te worden, die uitgroeiden tot 'functionerende menselijke skeletspieren', meldde het team in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications.

Spieren reageren op elektrische en chemische signalen

"Het heeft ons jaren proberen en falen gekost, met kleine stapjes richting functionerend menselijk spierweefsel uit die pluripotente stamcellen", stelt mede-auteur van de studie Lingjun Rao.

De doorbraak werd mogelijk gemaakt door "unieke celcultuuromstandigheden" in het labo en een 3D-steiger die de cellen toeliet "sneller en langer te groeien" dan bij andere teams gebeurde, stelt Rao.

Het spierweefsel reageert op uitwendige stimuli zoals elektrische pulsen en chemische signalen.

In muizen

Ze implanteerden de spiervezels ook in volwassen muizen, waar ze overleefden en gedurende minstens drie weken functioneerden, hoewel ze "niet zo sterk" waren als natuurlijk weefsel.

De vorsers hopen dat hun techniek zal leiden tot het kweken van "een eindeloze hoeveelheid" werkende spieren waarop medicijnen en genbehandelingen voor degeneratieve spierziektes kunnen getest worden.