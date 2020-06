Doorbraak in strijd tegen Covid-19: ‘dexamethason’ vermindert kans op overlijden aanzienlijk HR

16 juni 2020

14u32

Bron: Reuters, BBC, belga 188 Medisch Wetenschappers in het Verenigd Koninkrijk zeggen een “grote doorbraak” te hebben in de strijd tegen Covid-19. Uit onderzoek blijkt bij patiënten die steroïden ‘dexamethason’ krijgen, de kans op sterfte daalt met ongeveer één derde. Het geneesmiddel is bovendien goedkoop.



Dexamethason is een medicijn uit de steroïde familie. Volgens de eerste resultaten van een grote klinische proef die vandaag zijn bekendgemaakt, vermindert het de sterfte van wie het meest door Covid-19 is getroffen met een derde.

Na die aankondiging zei de Britse regering dat de behandeling onmiddellijk zou worden gebruikt om de getroffen patiënten te behandelen. “Dexamethason is het eerste medicijn waarvan is waargenomen dat het de overleving verbetert in het geval van Covid-19", aldus de leiders van het Britse Trial Recovery. Volgens hen kon “één op de acht sterfgevallen worden voorkomen dankzij deze behandeling bij patiënten die kunstmatig werden beademd”.

“Dit is een grote doorbraak in de zoektocht naar nieuwe manieren om Covid-patiënten te behandelen”, zei professor Stephen Powis, medisch directeur van de NHS, de Britse openbare gezondheidsdienst. “Het overlevingsvoordeel is aanzienlijk bij patiënten die ziek genoeg zijn om zuurstof nodig te hebben en voor wie dexamethason nu de basisbehandeling zou moeten worden”, zei een van de leiders van de Recovery-studie, Peter Horby van de universiteit van Oxford. “Dexamethason is niet duur, is al op de markt en kan onmiddellijk worden gebruikt om levens over de hele wereld te redden”, zei hij.

Ontstekingsremmer

Dit medicijn wordt al bij veel indicaties gebruikt vanwege het krachtige ontstekingsremmende effect. In het herstelonderzoek ontvingen 2.104 patiënten deze behandeling (oraal of intraveneus) gedurende 10 dagen. Vergeleken met 4.321 andere patiënten die het niet hadden ontvangen, stelden de onderzoekers vast dat de behandeling de mortaliteit met een derde verminderde bij patiënten die op kunstmatige beademing werden geplaatst. Bovendien daalde de mortaliteit met een vijfde bij minder ernstig zieke patiënten die via een masker zuurstof kregen zonder ze te intuberen. Aan de andere kant vertoonde de behandeling geen enkel voordeel voor patiënten die geen ademhalingshulp nodig hadden.

