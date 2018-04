Doorbraak in onderzoek naar uitgezaaide kankers dankzij Belgische wetenschappers kv

18 april 2018

23u03

Bron: RTBF, Le Soir 129 Medisch Tot voor kort werd aangenomen dat de kankercellen van een tumor identiek waren. Onderzoekers aan de ULB hebben echter brandhout gemaakt van die theorie en zijn erin geslaagd om de cellen te identificeren die verantwoordelijk zijn voor het uitzaaien van kankers. Ze beschrijven hun vaststellingen in een studie die vandaag werd vandaag gepubliceerd in het vakblad Nature. De baanbrekende ontdekking zet de deuren open voor nieuwe aangepaste behandelingen.

De wetenschappers van de ULB onderzochten in samenwerking met de KU Leuven en het Erasmusziekenhuis veelvoorkomende tumoren, zoals huidkanker en borstkanker, en stelden vast dat er zeven verschillende subcategorieën van kankercellen zijn die een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling en uitzaaiing van tumoren.

“Een van de meest interessante zaken aan deze studie is de vaststelling dat alle cellen van een tumor niet identiek zijn, zoals werd aangenomen. Er zijn cellen in verschillende vormen en elke celgroep gedraagt zich anders”, vertelde een van de onderzoekers aan de RTBF. “Sommige van die groepen zullen aan de basis van uitzaaiingen liggen.”

Gelijkenis op primaire tumor

Het team wilde te weten komen welke cellen dan precies verantwoordelijk zijn voor uitzaaiingen. “We dachten dat de meest kwaadaardige en meest agressieve celgroep uitzaaiingen zou veroorzaken, maar dat blijkt helemaal niet het geval. De groep die de meeste metastasen veroorzaakt is in feite een molecule die heel erg gelijkt op de populatie van de primaire tumor”, zegt professor Cédric Blanpain, kankeronderzoeker bij de ULB. Die cellen worden “vrijgelaten” om zich elders in het lichaam te gaan installeren en een nieuwe tumor te vormen, terwijl andere in de primaire tumor blijven om die verder te ontwikkelen.

Behandelingen

De ontdekking moet het nu mogelijk maken om meer gerichte therapieën uit te werken. Het zal voortaan veel makkelijker worden om in te grijpen tijdens verschillende stadia van de ziekte en uitzaaiingen tegen te gaan.

De wetenschappers onderzoeken nu ook twee andere celgroepen binnen tumoren die zouden kunnen verklaren waarom sommige kankers immuun blijken voor chemotherapie en andere niet.